В Сочи гулявшие по железной дороге коровы не давали проехать «Ласточке»
Небольшое стадо коров, заблокировавшее дорогу поезду «Ласточка», попало на видео.
Небольшое стадо коров, заблокировавшее дорогу поезду «Ласточка», попало на видео.
От местных жителей известно, что это произошло несколько дней назад в Лазаревском районе Сочи.
На кадрах видно, как несколько коров идут по железнодорожным путям, а за ними медленно едет поезд. Машинисту пришлось несколько раз использовать гудок, чтобы напугать животных и прогнать их в сторону.