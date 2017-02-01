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17:56 (мск), источник: Вести Сочи

В Сочи гулявшие по железной дороге коровы не давали проехать «Ласточке»

Небольшое стадо коров, заблокировавшее дорогу поезду «Ласточка», попало на видео.

От местных жителей известно, что это произошло несколько дней назад в Лазаревском районе Сочи.

На кадрах видно, как несколько коров идут по железнодорожным путям, а за ними медленно едет поезд. Машинисту пришлось несколько раз использовать гудок, чтобы напугать животных и прогнать их в сторону.

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