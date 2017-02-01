В Сочи гулявшие по железной дороге коровы не давали проехать «Ласточке»

От местных жителей известно, что это произошло несколько дней назад в Лазаревском районе Сочи.

На кадрах видно, как несколько коров идут по железнодорожным путям, а за ними медленно едет поезд. Машинисту пришлось несколько раз использовать гудок, чтобы напугать животных и прогнать их в сторону.