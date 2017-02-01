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16:57 (мск), источник: "Российская газета"

Компьютер научили вычислять семейное положение по соцсетям

Петербургская студентка Ксения Бурая вместе с коллегами из Университета ИТМО разработала алгоритм предсказания семейного положения человека по данным соцсетей.

Источник: Reuters

По мнению ученых, эта программа в будущем поможет при составлении психологического портрета человека.

Алгоритм работает с точностью до 86 процентов благодаря анализу пользовательских аккаунтов сразу трех ресурсов — Twitter, Instagram и Foursquare. Это на 17 процентов точнее, чем выборка только по одной из соцсетей.

Исследуется все — средний размер твита, наиболее частые объекты на фото, распределение чекинов и так далее. По этим мелким приметам искусственный разум вычисляет семейное положение.

Согласно многим научным источникам, психотип человека тесно связан с его семейным положением. Поэтому мы решили проверить, насколько точно сможем предсказать этот параметр, чтобы в будущем использовать его для определения психотипа.
Ксения БураяПетербургская студентка, разработчик алгоритма

Разработанный алгоритм в сочетании с другими программами может применяться в самых разных сферах — от поиска наиболее подходящего кандидата для приема на работу до выявления членов опасных группировок или людей, склонных депрессии и суициду.

Отчет об исследовании девушка представит на одном из самых значимых научных событий в своей области, которая пройдет 4—9 февраля в Сан-Франциско.

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