Компьютер научили вычислять семейное положение по соцсетям

По мнению ученых, эта программа в будущем поможет при составлении психологического портрета человека.

Алгоритм работает с точностью до 86 процентов благодаря анализу пользовательских аккаунтов сразу трех ресурсов — Twitter, Instagram и Foursquare. Это на 17 процентов точнее, чем выборка только по одной из соцсетей.

Исследуется все — средний размер твита, наиболее частые объекты на фото, распределение чекинов и так далее. По этим мелким приметам искусственный разум вычисляет семейное положение.