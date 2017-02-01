Компьютер научили вычислять семейное положение по соцсетям
Петербургская студентка Ксения Бурая вместе с коллегами из Университета ИТМО разработала алгоритм предсказания семейного положения человека по данным соцсетей.
Петербургская студентка Ксения Бурая вместе с коллегами из Университета ИТМО разработала алгоритм предсказания семейного положения человека по данным соцсетей.
По мнению ученых, эта программа в будущем поможет при составлении психологического портрета человека.
Алгоритм работает с точностью до 86 процентов благодаря анализу пользовательских аккаунтов сразу трех ресурсов — Twitter, Instagram и Foursquare. Это на 17 процентов точнее, чем выборка только по одной из соцсетей.
Исследуется все — средний размер твита, наиболее частые объекты на фото, распределение чекинов и так далее. По этим мелким приметам искусственный разум вычисляет семейное положение.
Согласно многим научным источникам, психотип человека тесно связан с его семейным положением. Поэтому мы решили проверить, насколько точно сможем предсказать этот параметр, чтобы в будущем использовать его для определения психотипа.
Разработанный алгоритм в сочетании с другими программами может применяться в самых разных сферах — от поиска наиболее подходящего кандидата для приема на работу до выявления членов опасных группировок или людей, склонных депрессии и суициду.
Отчет об исследовании девушка представит на одном из самых значимых научных событий в своей области, которая пройдет