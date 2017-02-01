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17:43 (мск), источник: Nur.kz

Я не святая: Баян Есентаева рассказала, как познакомилась с Турсенгали Алагузовым

Стало известно, когда у них будет свадьба.

Источник: Nur.kz

Новости о Баян Есентаевой держатся в топе самых читаемых уже почти год. Ее личная жизнь находится под пристальным наблюдением миллиона подписчиков.

Баян Есентаева и Турсенгали Алагузов в первом совместном интервью Tengrinews.kz рассказали, как они познакомились, как они «пережили» роковое 10 июня и о своих дальнейших планах.

«Мы для себя решили уже давно. Но если речь идет о конкретном событии, встретиться, отметить с родственниками — я думаю, что лучше сделать ближе к весне. Предполагаем отпраздновать весной, когда будет тепло, может быть, в мае», — сказал Турсенгали Алагузов, отвечая на вопрос о том, когда будет свадьба.

Баян Есентаева также рассказала об истории знакомства с Турсенгали.

По ее словам, это случилось во время деловой встречи «по работе».

«Я и не скрывала, что мы познакомились весной прошлого года. Я была замужем. Но я рассказывала, как я была замужем и как я хотела получить развод. Моя личная жизнь была ни к черту».

«Когда мы познакомились с Баян, я не был разведен. Сейчас я нахожусь в процессе развода», — рассказал в свою очередь Турсенгали Алагузов.

«Почему это затянулось? Потому что я занимаюсь бизнесом, и есть имущество, которое нужно делить по закону, в связи с этим есть некоторые сложности, связанные с банками и так далее. Все эти согласования занимают большой период времени. До конца февраля, думаю, этот вопрос решу. (…) 99 процентов людей, которые знакомятся, они были в браке. Поэтому мы не исключение», — считает он.

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Также Баян Есентаева рассказала о том, как она относится к тому, что люди заявляют, что необходимо пересмотреть уголовное дело в отношении ее бывшего супруга.

«Человек сел за преступление, которое совершил. И когда люди говорят, что «да, правильно сделал», это самое страшное, что творится с нашим обществом. То есть люди приветствуют, что за измену жены нужно убивать. Давайте теперь всем женщинам, которые влюбляются в браке, уходят, просят развод — давайте будем каждую женщину наказывать. Если каждый будет браться за нож….

Мне не обидно, что они мне пишут. Мне обидно, что наше общество считает, что человек правильно сделал — это самое страшное, что меня будоражит как женщину, как человека, как личность. У меня вопрос, откуда столько жестокости в людях, что они оправдывают действия человека, который берется за нож", — отметила она.

Также они вспомнили о том, что произошло 10 июня прошлого года.

«Я предложил Баян отвезти домой. Баян отказалась, и я посадил ее в такси. Все это произошло при таксисте….

В тот день я приехал домой к своей на тот момент жене и сказал ей правду, что принял решение развестись. Рассказал правду, что полюбил Баян. Это была эмоциональная встреча. Я, как один из немногих, сказал правду в лицо. После того, как узнал, что произошло, постоянно был рядом с Баян", — сказал он.

Рассказала Баян и том, почему они решили раскрыть отношения именно сейчас.

«Вся информация просочилась до того, как мы стали говорить официально. Пока это было на уровне слухов. Я замужем, он женат, случилось громкое 10 июня. Я три-четыре месяца не могла показаться на люди, мы все это время проводили за границей. Конечно, афишировать наши отношения было бы кощунственно и по отношению к его супруге, и к моему бывшему мужу. Но поскольку все стало нарастать, мы решили подтвердить. Да, прошло немного времени. За это тоже ругают: «Как так? Вы только развелись». С чего взяли люди, что если человек развелся, то он должен страдать, убиваться, выжидать год-два. Непонятные стандарты общества. У каждого по-разному. (…).

Люди придумывают правила, чтобы их нарушать. Я всегда была честна — я не святая, я грешница, как все остальные, со своими ошибками, плюсами и минусами. Лучше сказать правду, чем потом обманывать «Вы знаете, я познакомилась с ним после происшествия, а супруг побил меня просто так».

Но это неправда. Я не хотела никогда обманывать. И я решила сказать правду: да, я такая. Одно из правил моей жизни — быть честной прежде всего перед самой собой. А правда, она всегда горькая. Турсен проявил смелость раньше меня, сказал: «Хватит уже скрываться, говорить “мы не знакомы”, выходить по одиночке из аэропорта. Случилась в моей жизни история любви, о которой я расскажу в своей книге», — сказал она.

Она также сообщила, что, скорее всего, поменяет фамилию на Алагузову.

Беседовала Асемгуль Касенова.

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