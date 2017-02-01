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17:24 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Екатеринбургских должников по коммуналке вызовут на ковер

Шутки закончились.

Источник: УралИнформБюро

В Екатеринбурге создадут специальные комиссии при районных администрациях, на которые будут приглашать должников за жилищно-коммунальные услуги. Там с горожанами проведут разъяснительную беседу и попытаются убедить перечислить средства.

На комиссиях будут присутствовать также прокуроры, управляющие компании и судебные приставы. Как говорится в постановлении мэрии, «беседы по душам» будут проходить как минимум раз в месяц.

После рассмотрения дел госслужащие смогут направлять соответствующие заявления в суд, передает «Уралинформбюро».

Стоит добавить, что на данный момент долг свердловчан за услуги ЖКХ составляет около 6,5 миллиардов рублей.

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