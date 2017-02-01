В Сызрани скоропостижно скончался бывший актер уфимского Русского драмтеатра

Похоронят актера на родине в городе Янауле.

Роберт Сафин в сентябре 2016 года стал актером Сызранского драматического театра им. А. Н. Толстого. За это время им были сыграны запоминающиеся роли: Брюшкин Николай Иванович в спектакле А. Ватова «Вот такая любовь», Андрей в спектакле С. Свобода «Любовь на колесах», Труффальдино в спектакле К. Гольдони «Слуга двух господ» и Дядюшка Красный Шар в спектакле Т. Ходун «Скрип и Мастер Ёлочных Игрушек». Смерть Роберта Сафина стала страшной трагедией как для коллектива Сызранского театра, так и для его уфимских коллег и поклонников.