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20:47 (мск), источник: ИА Башинформ

В Сызрани скоропостижно скончался бывший актер уфимского Русского драмтеатра

УФА, 1 фев 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/. Сегодня, 1 февраля, в Сызрани скоропостижно скончался бывший актер уфимского Русского драматического театра Роберт Сафин. Ему было 43 года. Причиной смерти стали осложнения после пневмонии, сообщила завлит театра Елена Попова.

Похоронят актера на родине в городе Янауле.

Роберт Сафин в сентябре 2016 года стал актером Сызранского драматического театра им. А. Н. Толстого. За это время им были сыграны запоминающиеся роли: Брюшкин Николай Иванович в спектакле А. Ватова «Вот такая любовь», Андрей в спектакле С. Свобода «Любовь на колесах», Труффальдино в спектакле К. Гольдони «Слуга двух господ» и Дядюшка Красный Шар в спектакле Т. Ходун «Скрип и Мастер Ёлочных Игрушек». Смерть Роберта Сафина стала страшной трагедией как для коллектива Сызранского театра, так и для его уфимских коллег и поклонников.

Как сообщает портал syzrantoday.ru, показ двух спектаклей — «Вот такая любовь» и «Любовь на колесах» будет на какое-то время прекращен, так как дублирующего артиста у театра нет.

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