Парк «Патриот» решено не размещать у горы Гасфорта в Севастополе — Овсянников

Севастопольский филиал парка «Патриот» планировался к размещению на площади более 380 гектар, местом дислокации планировалась территория у горы Гасфорта. Министерство обороны РФ намерено инвестировать в создание парка 3 миллиарда рублей, аналогичную сумму готовы предоставить частные инвесторы.

«Участок в районе горы Гасфорта в дальнейшем не будет рассматриваться министерством обороны России как потенциально возможный для размещения парка «Патриот», — сказал Овсянников.

Он озвучил общую позицию властей Севастополя и Минобороны: проект парка «Патриот» может быть реализован при участии военного ведомства на иных земельных участках в пределах Севастополя, которые находятся в федеральной собственности.

План мероприятий по подготовке к реализации проекта военно-патриотического парка «Патриот» в Севастополе был согласован председателем заксобрания Екатериной Алтабаевой, командующим Черноморским флотом ВМФ России адмиралом Александром Витко, лидером байк-клуба «Ночные волки» Александр Залдастановым.

Ранее против использования площадки у горы Гасфорта для создания парка на общественных слушаниях выступил экс-спикер заксобрания города, депутат Алексей Чалый, мотивировав позицию опасностью нанесения вреда экологии и резервному водохранилищу Севастополя. Чалый, однако, не выступил против самой идеи строительства севастопольского «Патриота», предложив найти для него другое место.