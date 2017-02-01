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18:55 (мск), источник: Sputniknews.kz

Дело Нанаева: потерпевший просит Т1 млн компенсации за смерть друга

На уточняющие вопросы судьи о том, в чем конкретно заключается моральный ущерб, потерпевший Антропов не дал определенного ответа.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 1 фев — Sputnik. На очередном судебном заседании по громкому делу о смерти баскетболиста Игоря Нанаева его друг Александр Антропов заявил иск о моральной компенсации в размере 1 миллиона тенге, передает корреспондент Sputnik Казахстан.

В начале пятого заседания адвокат потерпевшего Александра Антропова выступил с ходатайством к суду об освобождении Антропова и свидетеля Даниила Кузнецова от участия в судебных заседаниях до 16 февраля в связи с предстоящими республиканскими соревнованиями. Баскетбольный клуб «Барс», за который выступают спортсмены, проводит учебно-тренировочные сборы в усиленном режиме, готовясь к чемпионату РК.

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Суд удовлетворил ходатайство. Перед тем как покинуть зал заседаний, Александр Антропов подтвердил размер суммы морального ущерба, который был указан им в иске.

«Полностью поддерживаю иск, заявленный в досудебном разбирательстве, в размере одного миллиона тенге плюс затраты на адвокатские услуги», — ответил Антропов на вопрос стороны защиты.

Сторона защиты попросила уточнить, какие именно моральные страдания он понес в результате произошедшей с ним ситуации.

«Моральный вред связан с тем, что на моих глазах фактически убили моего друга, избили меня. Я претерпел очень большие физические и моральные страдания, так как фактически на моих руках умер человек. Мне сложно об этом говорить, потому что я уже на протяжении всех этих трех месяцев не могу себе места найти. Задаю себе вопрос: “Почему все получилось так, а не иначе?” Я от тренировочного процесса был полностью отстранен и по состоянию здоровья, и из-за всей сложившейся ситуации. Долгое время не тренировался. Я думал, как все будет дальше. Еще могу сказать, что я не особо готов к соревновательному периоду, так как внутри просто не могу себя сдерживать… Я даже не могу посмотреть невесте Игоря в глаза. Потому что понимаю, что я был с ним вместе, а не она, в тот момент. Поэтому я и поддерживаю этот заявленный иск», — отметил друг погибшего Игоря Нанаева Александр Антропов.

Он подчеркнул, что примирение ни с одним из подсудимых невозможно, и попросил суд назначить им наказание по справедливости.

«Вы говорили, что вы не видели, как били вашего друга… Но сейчас заявляете: «на моих глазах убили моего друга», — констатировал председательствующий судья Михаил Гусев.

«Понимаете, когда я услышал крик Игоря о том, что его бьют толпой, я кинулся к нему на помощь, но мне не дали этого сделать, я просто не смог ему помочь», — объяснил Антропов.

«Чувствуете ли вы вину в гибели Игоря Нанаева? Расскажите мне об этом», — обратился к Антропову Михаил Гусев.

«Чувствую в том, что они пошли за мной, больше ни в чем… Я не хотел никаких конфликтов. Я просто хотел поговорить, не хотел драться, ничего такого. Я просто хотел выяснить, за что меня ударили. Мы просто пришли отдохнуть, люди тоже пришли отдыхать, но, видимо, для них отдых совсем другое значит, не то, что для нас, для меня конкретно», — ответил Антропов.

«Ваше беспокойство и невозможность смотреть невесте Игоря в глаза не связаны ли с этим чувством вины?» — спросил судья Михаил Гусев.

«Да… Человек приехал ко мне, он уехал от Дарьи, сказал ей, что все будет хорошо. Я присутствовал при том разговоре. Он говорил: “Вот мы с Саней поедем играть, будем вместе выступать”. Игорь очень любил баскетбол, мы постоянно с ним только и думали, чтобы поехать куда-то играть вместе. Мы с ним три года вместе не играли, хотя до этого пять лет вместе выступали. Потом наступили три года перерыва, он играл в России, в Новосибирске. Потом у него случились домашние проблемы, жизненные обстоятельства. Он загорелся сам перевестись со мной, потому что здесь была перспектива. Мы поехали сюда. Хотели играть, и вот… поиграли, наигрались…» — заключил Антропов.

«Ваши внутренние переживания с чем связаны?» — уточнил Михаил Гусев.

«Я не могу сам в себе разобраться, из-за чего это все происходит», — пояснил Антропов.

«Поэтому я и спрашиваю. Вы разобраться в себе не можете, а компенсацию просите, потому что относительно компенсации нам необходимы твердые убеждения, в чем же именно ваши внутренние переживания заключаются», — объяснил судья.

«В том, что я не смог помочь ему на месте. В том, что я всю эту ситуацию, грубо говоря, да, я ее создал… Но я не знал, что будет именно такой исход и даже не мог предположить», — признался друг Игоря Нанаева.

В ночь со 2 на 3 октября 2016 года возле одного из развлекательных клубов Петропавловска произошла стычка между посетителями заведения, в результате которой был зверски избит игрок баскетбольного клуба «Барс» Игорь Нанаев. Спортсмен был доставлен в реанимацию областной больницы в крайне тяжелом состоянии. Больше недели он находился в коме и, не приходя в сознание, скончался 10 октября.

11 января 2017 года начался судебный процесс по делу о смерти Нанаева. Подсудимыми по делу проходят пять человек — парни 1994−1996 годов рождения.

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