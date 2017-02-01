Змея застряла в ухе у своей хозяйки

По словам Эшли Глейв, змея залезла в ее серьгу-тоннель молниеносно, но не смогла выбраться, потому что только что пообедала, сообщает Telegraph.

«Когда Барт просунул голову в мой тоннель, мне показалось это забавным и даже милым. Но через секунду я поняла, что не могу вытащить его обратно», — рассказала Глейв.