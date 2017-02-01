Змея застряла в ухе у своей хозяйки
Посетители одной из больниц американского города Портленд, штат Орегон, пришли в ужас, увидев в очереди к врачу девушку с застрявшим в ухе питоном Бартом.
Посетители одной из больниц американского города Портленд, штат Орегон, пришли в ужас, увидев в очереди к врачу девушку с застрявшим в ухе питоном Бартом.
По словам Эшли Глейв, змея залезла в ее
«Когда Барт просунул голову в мой тоннель, мне показалось это забавным и даже милым. Но через секунду я поняла, что не могу вытащить его обратно», — рассказала Глейв.
«За несколько минут до этого питон плотно пообедал мышами», — добавила американка.
Барт сидел в мочке уха девушки так плотно, что она отправилась к врачу прямо так, со змеей у шеи. К счастью, медики быстро придумали, как освободить питона.
«Они заморозили мне ухо, после чего с помощью специальных нитей растянули его так, чтобы Барт смог выползти, не пострадав», — поведала Эшли.
Опубликованная в «Фейсбуке» девушки фотография с питоном в ухе стала хитом в соцсетях.