Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Как оборудовать простую и удобную гардеробную?
Снегопад опасен для сердца
"Надо ждать беды": вице-премьер РФ о зарплатах ряда россиян
Учителей московской школы обвинили в сексуальных домогательствах
Мэрайя Кэри рассказала об отношениях с новым возлюбленным
Руконогий СатанаКто такая айе-айе и почему ее боятся мадагаскарцы
Близняшки с разным цветом кожи покорили соцсети
Учителей московской школы обвинили в сексуальных домогательствах
В больнице брошенная пациентка шесть часов валялась на полу
Сексуальный танец закончился для девушки больницей
Реакция депутата: Украину отдают под эффективный контроль России
Идет бой: СМИ о танковом прорыве ВСУ на Донбассе
Анастасия Шубская поздравила маму с днем рождения
Вера Брежнева опубликовала роскошный снимок со взрослой дочкой
Полпред Путина рассказал о жестком разговоре с Порошенко - СМИ
«Пусть вернут Вильнюс»: ответ Софреда Литве - СМИ
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: появились фото прототипа
В Подмосковье угнали автомобиль с 7 кг золота
Фоторепортажи
10В Великобритании выпустят марки в честь Дэвида Боуи
7Арктическая бригада РФ провела учения по езде на упряжках
6В Италии спасли трех щенков из накрытого лавиной отеля
14Указ Трампа о мигрантах спровоцировал протесты
18:06 (мск), источник: Вести.Ру

Змея застряла в ухе у своей хозяйки

Посетители одной из больниц американского города Портленд, штат Орегон, пришли в ужас, увидев в очереди к врачу девушку с застрявшим в ухе питоном Бартом.

По словам Эшли Глейв, змея залезла в ее серьгу-тоннель молниеносно, но не смогла выбраться, потому что только что пообедала, сообщает Telegraph.

«Когда Барт просунул голову в мой тоннель, мне показалось это забавным и даже милым. Но через секунду я поняла, что не могу вытащить его обратно», — рассказала Глейв.

«За несколько минут до этого питон плотно пообедал мышами», — добавила американка.

Барт сидел в мочке уха девушки так плотно, что она отправилась к врачу прямо так, со змеей у шеи. К счастью, медики быстро придумали, как освободить питона.

«Они заморозили мне ухо, после чего с помощью специальных нитей растянули его так, чтобы Барт смог выползти, не пострадав», — поведала Эшли.

Опубликованная в «Фейсбуке» девушки фотография с питоном в ухе стала хитом в соцсетях.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Известный российский актер внезапно умер в 37 лет. Видео
Похититель девочки в Оренбурге оказался серийным маньяком-педофилом
В желудке девушки нашли 150 живых червей
Украинский транспортный самолет обстрелян над Черным морем
В ДТП в Новой Москве погибли девять человек
Новые банкноты 200 и 2000 рублей получили свои символы
Билеты на поезда дальнего следования подорожают
В свет вышли стихи Лаврова про обезьяну и петуха
Что изменится в жизни россиян в феврале
Арестованных офицеров ФСБ обвинили в госизмене
Спорт
Не на Первом месте: почему спорт на ТВ не популярен Разбираемся в ситуации, которая сложилась вокруг спортивных трансляций на российском телевидении
Авто
Джип, «как у Саши Белого», пустили с молотка Аукционный дом Bonhams продал уникальный внедорожник Lamborghini, который известен россиянам, в том числе, по сериалу «Бригада»
Hi-Tech
Три способа восстановить «севшие» батарейки Многие сталкиваются с ситуацией, что обычные пальчиковые батарейки пришли в негодность в самый неподходящий момент, когда замены или зарядного устройства под рукой нет. Hi-Tech Mail.ru решил собрать несколько наиболее известных способов вернуть батарейки к жизни
Кино
Экс-участница «Дома 2» станет домработницей в новом реалити-шоу Телеканал «Пятница!» запускает новое шоу, его главными героинями станут звезды Instagram, на чьи аккаунты подписаны и за чьей жизнью следят сотни тысяч людей
Недвижимость
В Москве и Петербурге появится «умное жилье»
Объявлен мораторий на строительство в центре Петербурга
Как сделать ремонт, если на него почти не осталось денег
Должников по алиментам лишат единственного жилья
Леди
Личный опыт: Как я променяла идеальную фигуру на счастье (фото) Редактор «Леди Mail.Ru» рассказывает, как она много лет занималась фитнесом и следила за правильным питанием, а потом поняла, что любовь к себе не зависит от веса
Дети
Россиянки стали позже рожать первенцев В последние годы в России неуклонно растет средний возраст, в котором женщины рожают первого ребенка.
Все о ремонте
Как быстро и просто преобразить интерьер
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
Как выбрать краску для стен: 7 правильных шагов
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь