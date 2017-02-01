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18:04 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Житель Иркутска торговал собачьим мясом в Интернете

15 тушек, представленные в магазине, раскупили за считанные дни.

Житель Иркутска создал в интернете группу, где можно было заказать мясо. 29 января в ассортименте было представлено 15 тушек собаки породы нуреонги, однако к 1 февраля их уже раскупили. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

По словам организатора бизнеса Александра Нечаева, поставки мяса организовывали с фермы, которая находится под Братском. Мясо было в продаже по 650 рублей за 1 кг.

«На ферме выяснилось, что животное не поддается дрессировке. После того, как собаки расплодились за шесть месяцев их решили продать. Фермеры проверили мясо на безопасность», — отметил Александр Нечаев.

Стоит отметить, что мясо нуреонги больше продаваться не будет, поскольку другого поставщика на территории региона нет.

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