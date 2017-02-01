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17:51 (мск), источник: Prokazan.ru

Эксперимент в метро Казани: станции начали переводить на бескассовое обслуживание

В Казани вестибюль станции метро «Северный вокзал» (с выходом в город к железнодорожному вокзалу) планируется перевести на работу без кассы, такой эксперимент начнется с 3 февраля.

Источник: Prokazan.ru

В дальнейшем по итогам эксперимента будет принято решение о необходимости перехода на бескассовое обслуживание и на других станциях, сообщает официальный портал мэрии города.

 — Для обслуживания пассажиров на станции установлено три аппарата по продаже жетонов и пополнению транспортных карт. Для получения помощи при покупке жетонов и пополнении транспортных карт пассажиры смогут обратиться к сотрудникам метро, — говорится в сообщении.

Напомним, с мая 2016 года оплатить проезд в казанском метро теперь можно банковскими картами. Данный сервис пользуется, по данным исполкома, большой популярностью у пассажиров.

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