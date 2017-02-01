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17:42 (мск), источник: РИА Крым

Аксенов рассказал, какие объекты культурного наследия Крыма ждет ремонт

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев — РИА Новости (Крым). На проведение ремонтных работ в здании караимской кенасы в Симферополе планируется направить 115 млн рублей.

Источник: РИА "Новости"

Об этом на рабочей встрече с председателем Государственного комитета по охране культурного наследия РК Сергеем Ефимовым сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Кроме того, Аксенов анонсировал на ближайшее время начало работ еще на нескольких культовых объектах полуострова.

«Симферопольская кенаса, расположенная по адресу: улица Караимская, 6. На данный объект запланировано 115 млн рублей. На 2017 год также запланированы работы по следующим объектам: Ханский дворец, мемориальный комплекс Аджимушкая, памятник героям Эльтингенского десанта, дача Стамболи, дом Ивана Айвазовского», — рассказал Аксенов.

Кроме того, он попросил Госкомнаследия изложить в служебной записке, какой суммы не хватает для проведения реставрационных работ памятника Айвазовскому. По информации Ефимова, это порядка 30 млн рублей.

Также Аксенов сообщил, что правительство приняло решение выделить на Митридатскую лестницу в Керчи 1,2 млрд рублей.

Глава Крыма поручил Ефимову привлекать к ремонтным и реставрационным работам ученых, чтобы «не потерять ничего в результате восстановления». Он предложил за каждым объектом закрепить сотрудника, который «знает об этом объекте все и будет нести за него персональную ответственность».

«Человек должен владеть деталями и сроками производства работ на этих объектах, понимать, сколько людей должно работать, и осуществлять ежедневный контроль. Ответственность будет персональная и коллективная, то есть все, кто брал на себя обязательства, должны их выполнять. В противном случае будем привлекать правоохранительные структуры. Это памятники общефедерального значения, и Российская Федерация вкладывает большие деньги», — цитирует Аксенова пресс-служба главы РК.

По информации Ефимова, в настоящее время в Крыму 218 объектов имеют статус объектов культурного наследия федерального значения, 1795 отнесены к категории регионального значения и 2505 — к выявленным объектам культурного наследия.

«Должен сказать, что Республика Крым стала одним из немногих регионов Российской Федерации, реализовавших системный подход к охране объектов культурного наследия. Все решения о реализации инвестиционных проектов, по оформлению прав на земельные участки принимаются с учетом установленных требований к охране объектов культурного наследия», — сказал Ефимов.

Как ранее сообщал РИА Новости (Крым), будущий духовно-культурный центр караимов сегодня находится в плачевном состоянии — здание караимской кенасы в Симферополе обветшало, разрушается и требует срочного капитального ремонта.

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