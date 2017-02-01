В Воронеже киоски в переходе у Цирка сносить пока не будут
Предпринимателям разрешили работать в переходе возле Цирка до 1 июля. Такое решение приняла городская администрация.
Предпринимателям разрешили работать в переходе возле Цирка до 1 июля. Такое решение приняла городская администрация.
Демонтировать свои павильоны торговцы должны были до 1 февраля. Но уйти добровольно решил только один. Переход мэрия намерена сдать в концессию инвестору, который займётся благоустройством. Конкурс объявят в этом месяце. В торгах могут принять участие и те предприниматели, которые сейчас работают в подземке. Они, кстати, уже составили схемы и смету предполагаемого ремонта, но в свою победу в конкурсе не верят. Впрочем, сами чиновники заявляют, что у бизнесменов есть все основания участвовать в аукционе и надеяться на победу.
Алексей Антиликаторов, заместитель главы г. Воронежа: «Администрация города исключительно поддерживает решение предпринимателей, если таковое решение они примут, об участии в аукционе, и мы будем только рады, если они его выиграют. До 1 июля мы