В Воронеже киоски в переходе у Цирка сносить пока не будут

Демонтировать свои павильоны торговцы должны были до 1 февраля. Но уйти добровольно решил только один. Переход мэрия намерена сдать в концессию инвестору, который займётся благоустройством. Конкурс объявят в этом месяце. В торгах могут принять участие и те предприниматели, которые сейчас работают в подземке. Они, кстати, уже составили схемы и смету предполагаемого ремонта, но в свою победу в конкурсе не верят. Впрочем, сами чиновники заявляют, что у бизнесменов есть все основания участвовать в аукционе и надеяться на победу.

Алексей Антиликаторов, заместитель главы г. Воронежа: «Администрация города исключительно поддерживает решение предпринимателей, если таковое решение они примут, об участии в аукционе, и мы будем только рады, если они его выиграют. До 1 июля мы всё-таки дадим возможность предпринимателям добровольно уйти с этого места. В случае, если это не будет выполнено, то по закону, как о размещении нестационарных объектах, так и о концессионном соглашении, мы их демонтируем в принудительном порядке».