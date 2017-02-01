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18:37 (мск), источник: НТА-Приволжье

Группа «АлисА» выступит в Нижнем Новгороде 4 февраля

Группа «АлисА» выступит в MILO CONCERT HALL в Нижнем Новгороде 4 февраля. Как сообщает концертная компания «ALL STARS NN», группа представит публике альбом «Эксцесс».

В альбом «Эксцесс» входят 12 композиций, очень разных по звучанию и подаче. «Однако фирменный стиль «Алисы» прослеживается от песне к песне, отсылаю слушателя к предыдущему творчеству коллектива: здесь и агрессивное наступление «Цирка», и гипнотическое завораживание «Джаза», взрывная сила «Саботажа», и импульсивное раскачивание «2012». Ключевой композицией альбома, несомненно, стала драйвовая «Rock-n-roll жесток», — отмечается в сообщении.

Напомним, что альбом «Эксцесс» записывался при поддержке поклонников творчества «Алисы». Крудфандинговая кампания, организованная в поддержку альбома, побила все рекорды. Всего в проекте по сбору средств для выпуска альбома «Эксцесс» приняло участие 3697 акционеров. Имена каждого из них будут упомянуты в буклете компакт-диска.

Альбом «Эксцесс» — знаковый в творчестве группы «АлисА». Именно с его презентации начнется концертная деятельность коллектива, которая была прервана почти на полгода в связи с состоянием здоровья Константина Кинчева, перенесшего весной инфаркт.

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