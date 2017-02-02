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00:32 (мск), источник: БЕЛТА

ГАИ Минска обнародовала места установки спидкамов в феврале

Фиксировать нарушения весь месяц с 7.00 до 20.00 будут камеры на ул. Ташкентской (мост через реку Свислочь).

1 февраля, Минск /Александр Жибуль — БЕЛТА/. Столичная Госавтоинспекция опубликовала список мест, где будут установлены мобильные датчики автоматической фиксации нарушений скоростного режима в феврале. Такая информация размещена на сайте УГАИ ГУВД Мингорисполкома, сообщает БЕЛТА.

Фиксировать нарушения весь месяц с 7.00 до 20.00 будут камеры на ул. Ташкентской (мост через реку Свислочь).

По четным числам с 7.00 до 20.00 будет работать датчик по пр. Независимости, 156 (скоростное ограничение там составляет 80 км/ч). По нечетным числам мобильный датчик на такое же время будут устанавливать на пересечении пр. Независимости с ул. Рогачевской (ограничение — 80 км/ч).

Две мобильные камеры на весь февраль установят на МКАД. Они будут фиксировать нарушения ПДД круглые сутки на 33-м км внешнего и 22-м км внутреннего кольца. Скоростное ограничение там составляет 90 км/ч.

Спидкамы на следующих участках дорог будут работать с 21.00 до 3.00:

1 февраля — по просп. Независимости, 156 (80 км/ч) и просп. Пушкина, 70а (60 км/ч).

2 февраля — по просп. Победителей с ул. Гвардейской (60 км/ч) и ул. Притыцкого, 60, к.5 (60 км/ч).

3 февраля — по ул. Кальварийской, 58, к.1 (60 км/ч) и ул. Колесникова, 32 (60 км/ч).

4 февраля — по просп. Независимости, 99 (60 км/ч) и ул. Брыля, 21 (60 км/ч).

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5 февраля — по Партизанскому просп., 147 (60 км/ч) и ул. Колесникова, 25 (60 км/ч).

6 февраля — на пересечении просп. Независимости с ул. Рогачевской (80 км/ч) и ул. Притыцкого, 106 (60 км/ч).

7 февраля — по просп. Независимости, 156 (80 км/ч) и просп. Пушкина, 70а (60 км/ч).

8 февраля — на пересечении просп. Победителей с ул. Гвардейской (60 км/ч), ул. Притыцкого, 60, к.5 (60 км/ч).

9 февраля — по ул. Кальварийской, 58, к.1 (60 км/ч) и ул. Колесникова, 32 (60 км/ч).

10 февраля — по просп. Независимости, 99 (60 км/ч) и ул. Брыля, 21 (60 км/ч).

5 февраля — по Партизанскому просп., 147 (60 км/ч) и ул. Колесникова, 25 (60 км/ч).

12 февраля — на пересечении просп. Независимости с ул. Рогачевской (80 км/ч) и ул. Притыцкого, 106 (60 км/ч).

13 февраля — по просп. Независимости, 156 (80 км/ч) и просп. Пушкина, 70а (60 км/ч).

14 февраля — по просп. Победителей с ул. Гвардейской (60 км/ч) и ул. Притыцкого, 60, к.5 (60 км/ч).

15 февраля — по ул. Кальварийской, 58, к.1 (60 км/ч) и ул. Колесникова, 32 (60 км/ч).

16 февраля — по просп. Независимости, 99 (60 км/ч) и ул. Брыля, 21 (60 км/ч).

5 февраля — по Партизанскому просп., 147 (60 км/ч) и ул. Колесникова, 25 (60 км/ч).

18 февраля — на пересечении просп. Независимости с ул. Рогачевской (80 км/ч) и ул. Притыцкого, 106 (60 км/ч).

19 февраля — по просп. Независимости, 156 (80 км/ч) и просп. Пушкина, 70а (60 км/ч).

20 февраля — по просп. Победителей с ул. Гвардейской (60 км/ч) и ул. Притыцкого, 60, к.5 (60 км/ч).

21 февраля — по ул. Кальварийской, 58, к.1 (60 км/ч) и ул. Колесникова, 32 (60 км/ч).

22 февраля — по просп. Независимости, 99 (60 км/ч) и ул. Брыля, 21 (60 км/ч).

5 февраля — по Партизанскому просп., 147 (60 км/ч) и ул. Колесникова, 25 (60 км/ч).

24 февраля — на пересечении просп. Независимости с ул. Рогачевской (80 км/ч) и ул. Притыцкого, 106 (60 км/ч).

25 февраля — по просп. Независимости, 156 (80 км/ч) и просп. Пушкина, 70а (60 км/ч).

26 февраля — по просп. Победителей с ул. Гвардейской (60 км/ч) и ул. Притыцкого, 60, к.5 (60 км/ч).

27 февраля — по ул. Кальварийская, 58, к.1 (60 км/ч) и ул. Колесникова, 32 (60 км/ч).

28 февраля — по просп. Независимости, 99 (60 км/ч) и ул. Брыля, 21 (60 км/ч).

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