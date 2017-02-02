ГАИ Минска обнародовала места установки спидкамов в феврале
Фиксировать нарушения весь месяц с 7.00 до 20.00 будут камеры на ул. Ташкентской (мост через реку Свислочь).
Фиксировать нарушения весь месяц с 7.00 до 20.00 будут камеры на ул. Ташкентской (мост через реку Свислочь).
1 февраля, Минск /Александр Жибуль — БЕЛТА/. Столичная Госавтоинспекция опубликовала список мест, где будут установлены мобильные датчики автоматической фиксации нарушений скоростного режима в феврале. Такая информация размещена на сайте УГАИ ГУВД Мингорисполкома, сообщает БЕЛТА.
Фиксировать нарушения весь месяц с 7.00 до 20.00 будут камеры на ул. Ташкентской (мост через реку Свислочь).
По четным числам с 7.00 до 20.00 будет работать датчик по пр. Независимости, 156 (скоростное ограничение там составляет 80 км/ч). По нечетным числам мобильный датчик на такое же время будут устанавливать на пересечении пр. Независимости с ул. Рогачевской (ограничение — 80 км/ч).
Две мобильные камеры на весь февраль установят на МКАД. Они будут фиксировать нарушения ПДД круглые сутки на 33-м км внешнего и 22-м км внутреннего кольца. Скоростное ограничение там составляет 90 км/ч.
Спидкамы на следующих участках дорог будут работать с 21.00 до 3.00:
1 февраля — по просп. Независимости, 156 (80 км/ч) и просп. Пушкина, 70а (60 км/ч).
2 февраля — по просп. Победителей с ул. Гвардейской (60 км/ч) и ул. Притыцкого, 60, к.5 (60 км/ч).
3 февраля — по ул. Кальварийской, 58, к.1 (60 км/ч) и ул. Колесникова, 32 (60 км/ч).
4 февраля — по просп. Независимости, 99 (60 км/ч) и ул. Брыля, 21 (60 км/ч).
5 февраля — по Партизанскому просп., 147 (60 км/ч) и ул. Колесникова, 25 (60 км/ч).
6 февраля — на пересечении просп. Независимости с ул. Рогачевской (80 км/ч) и ул. Притыцкого, 106 (60 км/ч).
7 февраля — по просп. Независимости, 156 (80 км/ч) и просп. Пушкина, 70а (60 км/ч).
8 февраля — на пересечении просп. Победителей с ул. Гвардейской (60 км/ч), ул. Притыцкого, 60, к.5 (60 км/ч).
9 февраля — по ул. Кальварийской, 58, к.1 (60 км/ч) и ул. Колесникова, 32 (60 км/ч).
10 февраля — по просп. Независимости, 99 (60 км/ч) и ул. Брыля, 21 (60 км/ч).
5 февраля — по Партизанскому просп., 147 (60 км/ч) и ул. Колесникова, 25 (60 км/ч).
12 февраля — на пересечении просп. Независимости с ул. Рогачевской (80 км/ч) и ул. Притыцкого, 106 (60 км/ч).
13 февраля — по просп. Независимости, 156 (80 км/ч) и просп. Пушкина, 70а (60 км/ч).
14 февраля — по просп. Победителей с ул. Гвардейской (60 км/ч) и ул. Притыцкого, 60, к.5 (60 км/ч).
15 февраля — по ул. Кальварийской, 58, к.1 (60 км/ч) и ул. Колесникова, 32 (60 км/ч).
16 февраля — по просп. Независимости, 99 (60 км/ч) и ул. Брыля, 21 (60 км/ч).
5 февраля — по Партизанскому просп., 147 (60 км/ч) и ул. Колесникова, 25 (60 км/ч).
18 февраля — на пересечении просп. Независимости с ул. Рогачевской (80 км/ч) и ул. Притыцкого, 106 (60 км/ч).
19 февраля — по просп. Независимости, 156 (80 км/ч) и просп. Пушкина, 70а (60 км/ч).
20 февраля — по просп. Победителей с ул. Гвардейской (60 км/ч) и ул. Притыцкого, 60, к.5 (60 км/ч).
21 февраля — по ул. Кальварийской, 58, к.1 (60 км/ч) и ул. Колесникова, 32 (60 км/ч).
22 февраля — по просп. Независимости, 99 (60 км/ч) и ул. Брыля, 21 (60 км/ч).
5 февраля — по Партизанскому просп., 147 (60 км/ч) и ул. Колесникова, 25 (60 км/ч).
24 февраля — на пересечении просп. Независимости с ул. Рогачевской (80 км/ч) и ул. Притыцкого, 106 (60 км/ч).
25 февраля — по просп. Независимости, 156 (80 км/ч) и просп. Пушкина, 70а (60 км/ч).
26 февраля — по просп. Победителей с ул. Гвардейской (60 км/ч) и ул. Притыцкого, 60, к.5 (60 км/ч).
27 февраля — по ул. Кальварийская, 58, к.1 (60 км/ч) и ул. Колесникова, 32 (60 км/ч).
28 февраля — по просп. Независимости, 99 (60 км/ч) и ул. Брыля, 21 (60 км/ч).