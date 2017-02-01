Между Таманью и Керчью запустят морское сообщение
В Краснодарском крае во время курортного сезона планируется запустить три судна между станицей Тамань и крымским городом Керчь.
В Краснодарском крае во время курортного сезона планируется запустить три судна между станицей Тамань и крымским городом Керчь.
Стоимость проекта ориентировочно составит около 50 млн рублей. Маршрут планируется проложить от причала
«Мы уже вложили в проект 25 млн рублей, еще столько же нужно. Турпоток ориентировочно составит 134 тыс. человек. Это будут туристы и школьники», — цитирует слова гендиректора ТАСС.
Он также добавил, что инвестпроект готов, но сроки его реализации еще не определены. Через неделю проект представят руководству Федерального агентства морского и речного транспорта.
Рабочая группа с участием сотрудников администрации Темрюкского района уже оценила состояние причалов, которые в будущем могут потребоваться для организации морского сообщения между станицей Тамань и городом Керчь. Так, были осмотрены причалы в Тамани, а также поселках Приморском и Сенном, сообщает
Как сообщали Юга.ру, регулярные круизы из Сочи в Крым планируют запустить в апреле 2017 года. Проект уже получил одобрение в Минтрансе России и сейчас находится в стадии реализации.