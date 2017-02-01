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18:22 (мск), источник: ЮГА.ру

Между Таманью и Керчью запустят морское сообщение

В Краснодарском крае во время курортного сезона планируется запустить три судна между станицей Тамань и крымским городом Керчь.

Стоимость проекта ориентировочно составит около 50 млн рублей. Маршрут планируется проложить от причала яхт-клуба «Арго» в Тамани вдоль моста между Кубанью и Крымом к причалу в городе Керчь. При этом на линию планируется поставить три судна вместимостью до 150 человек. Об этом сообщил автор проекта по организации морского сообщения, генеральный директор Судоходной компании «Боспор Шиппинг» Николай Чепель.

«Мы уже вложили в проект 25 млн рублей, еще столько же нужно. Турпоток ориентировочно составит 134 тыс. человек. Это будут туристы и школьники», — цитирует слова гендиректора ТАСС.

Он также добавил, что инвестпроект готов, но сроки его реализации еще не определены. Через неделю проект представят руководству Федерального агентства морского и речного транспорта.

Рабочая группа с участием сотрудников администрации Темрюкского района уже оценила состояние причалов, которые в будущем могут потребоваться для организации морского сообщения между станицей Тамань и городом Керчь. Так, были осмотрены причалы в Тамани, а также поселках Приморском и Сенном, сообщает пресс-служба администрации Темрюкского района.

Как сообщали Юга.ру, регулярные круизы из Сочи в Крым планируют запустить в апреле 2017 года. Проект уже получил одобрение в Минтрансе России и сейчас находится в стадии реализации.

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