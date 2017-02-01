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19:19 (мск), источник: Meduza

Российский телеканал в День сурка будет показывать только «День сурка»

В телепрограмме на День сурка указан только одноименный фильм.

Фильм
8.0
День сурка
1993 / США / 1 ч. 41 мин.
Groundhog Day
мелодрамакомедия...

Первый раз его покажут в 05:10, а последний сеанс начнется поздней ночью, в 03:10.

В 2016 году похожую акцию провел британский телеканал Sky. Правда, он показал «День сурка» на один раз больше.

День сурка — народный праздник, который отмечают в США и Канаде.

В этот день принято смотреть за поведением сурка, вылезающего из норы. Если день выдастся пасмурным, и сурок не увидит своей тени, зима скоро закончится.

Фильм «День сурка» 1993 года с Биллом Мюрреем в главной роли рассказывает о том, как празднование затягивается: каждый день герой просыпается 2 февраля, и все события повторяются из раза в раз.

Комментарии
1
Многоног
А Россия при чем ?
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