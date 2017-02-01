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20:41 (мск), источник: PROUFU.ru

Талгат Таджуддин предложил ввести в школах новый предмет — нравственность

Верховный муфтий России, председатель ЦДУМ России Талгат Таджуддин вновь сделал громкое заявление, которое подхватила пресса и добилась широкого резонанса.

Как сообщил портал «Ислам в России», верховный муфтий предложил ввести в школах страны уроки нравственности.

По мнению Талгата Таджуддина, имеющегося сегодня в школах курса основа культуры и истории традиционных конфессий явно недостаточно.

«Сейчас назрел вопрос о преподавании нравственности, — пояснил свою мысль Талгат Таджуддин. — В первую очередь, изучать этот предмет должны девушки, они — основа будущих семей, и должны беречь честь смолоду».

Заявление верховного муфтия уже широко обсуждается в соцсетях.

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