Талгат Таджуддин предложил ввести в школах новый предмет — нравственность

Как сообщил портал «Ислам в России», верховный муфтий предложил ввести в школах страны уроки нравственности.

По мнению Талгата Таджуддина, имеющегося сегодня в школах курса основа культуры и истории традиционных конфессий явно недостаточно.

«Сейчас назрел вопрос о преподавании нравственности, — пояснил свою мысль Талгат Таджуддин. — В первую очередь, изучать этот предмет должны девушки, они — основа будущих семей, и должны беречь честь смолоду».

Заявление верховного муфтия уже широко обсуждается в соцсетях.