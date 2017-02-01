Новые спортивные зоны откроют в парке Горького к лету 2017 года

К лету здесь планируют открыть четыре новые спортивные зоны. В частности, на Пионерском пруду создадут площадку для занятий вейкбордингом. По словам директора парка Марины Люльчук, там организуют школу для всех юных любителей этого захватывающего водного спорта.

Парк Горького подготовит для москвичей новую спортивную программу к летнему сезону 2017 года, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Еще один многофункциональный спортивный объект построят на Пушкинской набережной. «Один месяц там будет футбол, второй — бассейн под открытым небом, третий — танцы, йога и так далее», — рассказала Марина Люльчук.