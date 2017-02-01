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18:48 (мск), источник: m24.ru

Новые спортивные зоны откроют в парке Горького к лету 2017 года

В парке проведут занятия по вейкбордингу, йоге, жонглированию и воздушной гимнастике.

Источник: Москва 24

Парк Горького подготовит для москвичей новую спортивную программу к летнему сезону 2017 года, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

К лету здесь планируют открыть четыре новые спортивные зоны. В частности, на Пионерском пруду создадут площадку для занятий вейкбордингом. По словам директора парка Марины Люльчук, там организуют школу для всех юных любителей этого захватывающего водного спорта.

Центральную часть парка украсит новый спортивный центр, в котором участники спортивных сообществ столицы смогут проводить групповые и индивидуальные тренировки.

Еще один многофункциональный спортивный объект построят на Пушкинской набережной. «Один месяц там будет футбол, второй — бассейн под открытым небом, третий — танцы, йога и так далее», — рассказала Марина Люльчук.

Кроме того, в мае на территории парка, рядом со спортивным центром, откроется спортивно-цирковая школа. Как пояснил ее создатель Лев Кассиль, в школе будут обучать трюкам на трапеции и кольцах, а также жонглированию и элементам воздушной гимнастики.

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