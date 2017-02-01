Геологи подтвердили существование «затерянного» континента под Маврикием

Источник: РИА "Новости"

Ученые подтвердили существование «потерянного континента» под островом Маврикий, который расположен в юго-западной части Индийского океана. Геологи нашли образец пород, которые когда-то принадлежали древнему континенту, появившемуся при распаде Гондваны. Исследование опубликовано в журнале Nature Communications. В эпоху мезозоя Земля состояла из двух гигантских частей суши — Гондваны и Лавразии.

В конце юрского периода Гондвана распалась на части, постепенно сформировав некоторые континенты, острова и полуострова, включая Индостан и Мадагаскар.

По мнению ученых, в древности между Мадагаскаром и Индостаном, на месте острова Маврикий, мог существовать небольшой континент, который со временем ушел под воду. На это указывает аномальное утолщение земной коры в этом районе (25−30 километров вместо стандартных 5−10 километров).

Несколько лет назад геологам удалось найти свидетельства существования «затерянного» континента, впоследствии получившего название Мавриция.

Ученые обнаружили в пляжном песке Маврикия циркон возрастом от 660 миллионов до двух миллиардов лет назад.

Так как этот минерал чаще всего встречается в континентальных породах, исследователи предположили, что они нашли «осколки» Мавриции. Тем не менее, работа подверглась критике, так как некоторые геологи посчитали, что циркон мог быть принесен на пляж ветром или морем. Однако исследователям из Южной Африки удалось обнаружить древний минерал в трахитах, застывших вулканических породах самого острова.

Датирование уран-свинцовым методом показало, что возраст цирконов составляет от 2,5 до 3 миллиардов лет.

По мнению ученых, находка вместе с ранее полученными данными указывает на то, что под Маврикием существует древняя континентальная кора.

Авторы работы считают, что Мавриция когда-то находилась между западной частью Мадагаскара и восточной частью Индостана. Примерно 84 миллиона лет назад, когда появился Маскаренский бассейн, Индостан, а также большая часть Мауриции и Сейшелов, отделились от Мадагаскара.

Со временем, в результате вулканизма и тектонических процессов Мауриция оказалась раздроблена и частично ушла под воду, а на ее месте сформировался Маврикий.

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