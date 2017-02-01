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19:28 (мск), источник: 112.ua

Из Авдеевки эвакуировано 132 мирных жителя, в том числе 70 детей, — ГосЧС

Людей перевезли в Билецкое, Святогорск, Мариуполь, Покровск и Константиновку.

Источник: 112.ua

По состоянию на 16:00 1 февраля из Авдеевки Донецкой области эвакуировано 132 мирных жителя, в том числе 70 детей. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

Согласно сообщению, 20 человек из дома престарелых эвакуированы в г. Билецкое Добропольского района, 86 человек (из них 62 детей) размещены в пансионатах «Жемчужина Донецкой области» и «Изумрудный городок» в г. Святогорск Славянского района, 11 человек (из них 4 детей) направлены в г. Мариуполь. Кроме того, 13 человек (из них 3 детей) вывезены капелланом церкви «Добрая весть» в г. Покровск, а 2 (из них 1 ребенок) в г. Константиновка.

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Также ГосЧС информирует о функционировании 1 пункта жизнеобеспечения (7 палаток ГСЧС, 1 — от благотворительной организации), 3 стационарных пункта обогрева, в которые обратилось более 3200 человек, обеспечено питание на 3 полевых кухнях. Температура воздуха в городе составляет 7 градусов мороза.

По информации корреспондента телеканала «112 Украина» ситуация в Авдеевке нестабильная, слышаться одиночные взрывы из тяжелого вооружения. Час назад таких взрывов было около 6 штук.

«В государственных учреждениях некоторые магазины работают, люди могут купить продукты … В палаточном городке можно согреться, попить чай, кофе, получить еду и гигиенические наборы. Палаточный городок работает круглосуточно», — сказал корреспондент.

Напомним, в Авдеевке объявлен режим ЧС в связи с обострением ситуации из-за активизации боевиков и угрозы гуманитарной катастрофы. Местная власть готовится к возможной эвакуации, однако, как отмечал глава ВГА Павел Жебривский, есть надежда на то, что ее удастся избежать. Пока эвакуированы люди с особыми потребностями и больные.

В домах жителей Авдеевки поддерживается тепло благодаря коксохимическому заводу, спасатели организовали пункты обогрева, для людей развозят горячую пищу, а во многих городах собирают теплые вещи, продукты, медикаменты.

Утром в штабе АТО сообщили, что с началом нового дня обстрелы Авдеевки продолжились, противник применяет «Грады», артиллерию калибром 152 миллиметра, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

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