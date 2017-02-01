У голландских орангутанов появился тиндер

Человекообразные обезьяны — высокоразвитые животные со сложной социальной организацией, поэтому их сложно разводить в неволе. Между самцами и самками не всегда возникает симпатия, и часто отношения между потенциальными партнерами не складываются настолько, что их приходится разводить по разным зоопаркам или питомникам.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на голландское издание Tubantia.

Чтобы попытаться решить эту проблему, в парке приматов Апехеле был запущен проект под названием «Тиндер для орангутанов».

В рамках проекта, который рассчитан на 4 года, орангутанам в специально разработанной программе будут показывать фотографии и видео потенциальных партнеров, включенных в международную программу по разведению орангутанов в неволе. Программа разработана по аналогии с тиндером ( Tinder ) — «человеческим» приложением для знакомств. Анализируя реакцию орангутанов, ученые будут пытаться предсказать, как могут сложиться отношения партнеров в будущем и повысить вероятность успешного подбора партнера.

Фотографии и видео первых самцов уже показали нескольким самкам в Апехеле, и они вызвали у них большой интерес. Однако пока в проекте возникла временная пауза, потому что одна из самок разбила укрепленный стальной рамой планшет, на котором ей показывали изображения.

Тиндер для орангутанов — не первый пример того, как технологии помогают размножать животных в неволе. Так, недавно для виноградной улитки с неправильно закрученной раковиной нашли партнера с помощью твиттера.

Софья Долотовская