У голландских орангутанов появился тиндер
У орангутанов, живущих в голландском парке приматов Апехель (Apenheul Primate Park), появился свой тиндер, с помощью которого они смогут оценивать потенциальных партнеров.
У орангутанов, живущих в голландском парке приматов Апехель (Apenheul Primate Park), появился свой тиндер, с помощью которого они смогут оценивать потенциальных партнеров.
Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на голландское издание Tubantia.
Человекообразные обезьяны — высокоразвитые животные со сложной социальной организацией, поэтому их сложно разводить в неволе. Между самцами и самками не всегда возникает симпатия, и часто отношения между потенциальными партнерами не складываются настолько, что их приходится разводить по разным зоопаркам или питомникам.
Чтобы попытаться решить эту проблему, в парке приматов Апехеле был запущен проект под названием «Тиндер для орангутанов».
В рамках проекта, который рассчитан на 4 года, орангутанам в специально разработанной программе будут показывать фотографии и видео потенциальных партнеров, включенных в международную программу по разведению орангутанов в неволе. Программа разработана по аналогии с тиндером (Tinder) — «человеческим» приложением для знакомств. Анализируя реакцию орангутанов, ученые будут пытаться предсказать, как могут сложиться отношения партнеров в будущем и повысить вероятность успешного подбора партнера.
Фотографии и видео первых самцов уже показали нескольким самкам в Апехеле, и они вызвали у них большой интерес. Однако пока в проекте возникла временная пауза, потому что одна из самок разбила укрепленный стальной рамой планшет, на котором ей показывали изображения.
Тиндер для орангутанов — не первый пример того, как технологии помогают размножать животных в неволе. Так, недавно для виноградной улитки с неправильно закрученной раковиной нашли партнера с помощью твиттера.
Софья Долотовская