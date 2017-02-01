МЧС предупредило водителей о заносах на дорогах
2 февраля, по данным Башгидромета, в Башкирии ожидается усиление снежных осадков, местами возможна сильная метель. Скорость ветра при этом может достигать 13 метров в секунду.
2 февраля, по данным Башгидромета, в Башкирии ожидается усиление снежных осадков, местами возможна сильная метель. Скорость ветра при этом может достигать 13 метров в секунду.
Главное управление МЧС России по РБ предупредило о том, что на дорогах ожидаются снежные заносы и ухудшение видимости до 500 метров.
Температура воздуха ночью достигнет минус 20 градусов, а днем воздух прогреется до минус 15 градусов.