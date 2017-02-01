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20:39 (мск), источник: PROUFU.ru

МЧС предупредило водителей о заносах на дорогах

2 февраля, по данным Башгидромета, в Башкирии ожидается усиление снежных осадков, местами возможна сильная метель. Скорость ветра при этом может достигать 13 метров в секунду.

Главное управление МЧС России по РБ предупредило о том, что на дорогах ожидаются снежные заносы и ухудшение видимости до 500 метров.

Температура воздуха ночью достигнет минус 20 градусов, а днем воздух прогреется до минус 15 градусов.

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