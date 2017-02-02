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07:06 (мск), источник: БЕЛТА

БГУ занял четвертое место в рейтинге лучших университетов СНГ

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский государственный университет занял четвертое место в рейтинге лучших университетов стран — участниц СНГ. Об этом свидетельствуют последние результаты рейтинга Webometrics (Webometrics Ranking of World Universities), сообщает БЕЛТА.

Первое место в рейтинге среди стран СНГ занимает Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова (216-е место в мировом рейтинге). Затем идут Санкт-Петербургский государственный университет (526-е), Новосибирский государственный университет (548-е). БГУ в мировом рейтинге в январе 2017 года разместился на 637-м месте из более 22 тыс. ранжированных учреждений высшего образования. При этом вуз по сравнению с августом 2016 года опустился на три позиции — тогда он размещался на 634-м месте. БГУ демонстрирует устойчивость своих позиций в рейтинге Webometrics на протяжении последних нескольких лет, входя в верхние 2−3% лучших мировых университетов (с учетом того, что всего в мире насчитывается более 30 тыс. высших учебных заведений).

Среди белорусских вузов БГУ стабильно сохраняет первенство. Второе место занимает Белорусский национальный технический университет (2891-я строчка в мировом рейтинге), третье — Гродненский государственный университет имени Янки Купалы (3122-я позиция). Значительно улучшил позиции в рейтинге Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка. Среди белорусских учреждений высшего образования он находится на 9-м месте.

На вершине рейтинга по традиции разместились Гарвардский университет, Стэнфордский университет и Массачусетский технологический институт.

Рейтинг университетов Webometrics рассчитывается исследовательской группой Cybermetrics, входящей в состав Национального исследовательского совета Испании. Webometrics анализирует присутствие университетов в интернете, включая научные публикации. По мнению разработчиков рейтинга, используемые показатели позволяют создать достаточно полную картину деятельности преподавателей и исследователей университетов. Рейтинг публикуется каждые полгода.

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