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20:38 (мск), источник: "Российская газета"

На Урале пристав поймала должника, закрутив с ним роман в соцсети

Любопытный способ вернуть имущество, которое должник предпочел спрятать, нашла судебный пристав Анна К. из Каменска-Уральского.

Владелица арестованной «Лады» двенадцатой модели задолжала банку более 200 тысяч рублей, но вместо того чтобы хранить авто до момента реализации, передала его знакомому, а приставам решила об этом не сообщать.

— На вопросы о том, где находится автомобиль, должница всякий раз придумывала небылицы, — рассказали в пресс-службе ФССП по Свердловской области. — Это не могло не натолкнуть пристава на мысль о причастности женщины к исчезновению машины.

Анна К. решила разыскать авто. Она выяснила в ГИБДД, выписывали ли водителю автомобиля штрафы за нарушения. Оказалось, машину несколько раз останавливали в Верхней Салде. Сотрудники Госавтоинспекции поделились информацией о водителе. С ним Анна и попыталась познакомиться «Вконтакте».

— Я создала фейковую страничку. Поставила на «аватарку» красивую фотографию и стала «лайкать» фотографии молодого человека, которому, судя по профилю, было 19 лет. Потихоньку стали общаться, — рассказала «РГ» судебный пристав. — Договорились увидеться под предлогом осмотра машины: якобы я собираюсь купить такую же.

В назначенный день Анна и ее коллега приехали в Верхнюю Салду. Для молодого человека встреча обернулась разочарованием: приставы заявили, что покупать автомобиль не собираются, а изымут его на законном основании. По словам Анны, на неожиданную новость парень отреагировал спокойно, протестовать и сопротивляться не стал. В итоге «Ладу» отправили на ответхранение. Сейчас, по информации сотрудников УФССП, решается вопрос о возбуждении против владелицы машины уголовного дела по статье 312 УК РФ (незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации).

Между тем.

Новость о находчивой девушке-приставе всколыхнула Интернет. Одни писали в комментариях слова одобрения и восхищения, другие порицали. Например, Дмитрий Иванов из Ростова-на-Дону поддержал Анну: «В борьбе с преступностью все средства хороши». Однако большинство пользователей отреагировало негативно. Так, Ольга пишет: Недопустимо, чтобы лица, представляющие государство, так себя вели. Как бы то ни было, служба судебных приставов делает акцент на том, что никаких писаных законов служащая не нарушила. А как относиться к такой практике, каждый решает сам. Подвела итог дискуссии Наталья из Санкт-Петербурга: «Да уж, розыгрыш удался. Вроде и справедливость восторжествовала, но одно ясно: обмана в соцсетях хватает».

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