На Урале пристав поймала должника, закрутив с ним роман в соцсети
Любопытный способ вернуть имущество, которое должник предпочел спрятать, нашла судебный пристав Анна К. из
Любопытный способ вернуть имущество, которое должник предпочел спрятать, нашла судебный пристав Анна К. из
Владелица арестованной «Лады» двенадцатой модели задолжала банку более 200 тысяч рублей, но вместо того чтобы хранить авто до момента реализации, передала его знакомому, а приставам решила об этом не сообщать.
— На вопросы о том, где находится автомобиль, должница всякий раз придумывала небылицы, — рассказали в
Анна К. решила разыскать авто. Она выяснила в ГИБДД, выписывали ли водителю автомобиля штрафы за нарушения. Оказалось, машину несколько раз останавливали в Верхней Салде. Сотрудники Госавтоинспекции поделились информацией о водителе. С ним Анна и попыталась познакомиться «Вконтакте».
— Я создала фейковую страничку. Поставила на «аватарку» красивую фотографию и стала «лайкать» фотографии молодого человека, которому, судя по профилю, было 19 лет. Потихоньку стали общаться, — рассказала «РГ» судебный пристав. — Договорились увидеться под предлогом осмотра машины: якобы я собираюсь купить такую же.
В назначенный день Анна и ее коллега приехали в Верхнюю Салду. Для молодого человека встреча обернулась разочарованием: приставы заявили, что покупать автомобиль не собираются, а изымут его на законном основании. По словам Анны, на неожиданную новость парень отреагировал спокойно, протестовать и сопротивляться не стал. В итоге «Ладу» отправили на ответхранение. Сейчас, по информации сотрудников УФССП, решается вопрос о возбуждении против владелицы машины уголовного дела по статье 312 УК РФ (незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации).
Между тем.
Новость о находчивой