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10:42 (мск), источник: Янтарный край

В Калининграде полиция вышла на рейд против нелегалов

В Калининграде 1 февраля полицейские и сотрудники Росгвардии устроили рейд среди мигрантов — проверены документы и сотни человек.

В итоге, 15 человек, нарушивших правила пребывания и проживания будут оштрафованы, а шестеро за грубые нарушения миграционных норм будут депортированы за пределы России, сообщили сетевой газете «Янтарный край — Online Калининград» в УМВД по Калининградской области.

В УМВД заявили, что продолжат рейды.

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