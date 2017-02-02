В Калининграде полиция вышла на рейд против нелегалов
В Калининграде 1 февраля полицейские и сотрудники Росгвардии устроили рейд среди мигрантов — проверены документы и сотни человек.
В Калининграде 1 февраля полицейские и сотрудники Росгвардии устроили рейд среди мигрантов — проверены документы и сотни человек.
В итоге, 15 человек, нарушивших правила пребывания и проживания будут оштрафованы, а шестеро за грубые нарушения миграционных норм будут депортированы за пределы России, сообщили сетевой газете «Янтарный край — Online Калининград» в УМВД по Калининградской области.
В УМВД заявили, что продолжат рейды.