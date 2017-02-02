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10:39 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Кубанские МФЦ расширили арсенал услуг

Новшества появились в арсенале услуг кубанских МФЦ. Теперь сотрудники центра освобождают от общения с силовиками — инспекторами ГИБДД и сотрудниками миграционной службы.

Источник: ГТРК «Кубань»

Менять или не менять водительские права — здесь альтернативы у автовладельцев нет. Но вот выбор, где это сделать, появился. Надежда Натабова— одна из первопроходцев. Общению с инспекторами ГИБДД она предпочла обращение к операторам Многофункционального центра. И хотя пакет документов для замены удостоверения не изменился, визит в полицию теперь не обязателен.

— Закончился срок действия, хочется поменять, чтоб потом не бегать. В другие места обращаться далеко от дома, а это ближайшее, — рассказала Наталья Натабова.

Замена водительского удостоверения — новая услуга в МФЦ. Появилась она только 1 февраля. А первые результаты будут через неделю.

— Мы документы принимаем, передаем в управление ГИБДД на оформление документов, и через семь рабочих дней заявитель забирает результат услуги в МФЦ, — пояснил Евгений Назаров, директор МКУ «Многофункциональный центр» города Краснодара.

Без бумажной волокиты теперь выдают в МФЦ и российские паспорта. Раньше тут только принимали документы на оформление, а готовый паспорт выдавали в миграционной службе. Теперь же достаточно обратиться в одно окно, дающее сотни возможностей.

— Здесь получить можно достаточно большой спектр услуг, зарегистрировать документы. Не надо бегать по всем организациям города, по разным адресам. Клиент приходит и получает услугу здесь.

— Я юрист, хожу сюда постоянно, услуги получаем по регистрации недвижимости.

49 федеральных, 120 региональных и почти 12 тысяч муниципальных услуг предлагают кубанские МФЦ. Получить услугу в режиме одного окна можно в любом районе края. При этом прописка не имеет значения.

— В наших центрах работает принцип экстерриториальности. Если, например, вы прописаны в станице Кущевской, вы можете обратиться в центр «Мои документы» в Анапе, и там вам окажут эту услугу, — говорит Екатерина Деревянко, заместитель директора уполномоченного МФЦ Краснодарского края.

Но чтобы получить услугу не по месту прописки, придется запастись терпением. Специалисты МФЦ предупреждают, что срок ожидания может увеличиться из-за почтовых пересылок.

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