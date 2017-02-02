Экоактивисты предложили свои идеи министру экологии РТ

Основными направлениями в работе экоактивистов являются облагораживание территорий и экологическое воспитание.

Глава Минэкологии посетил выставку молодежных организаций Татарстана, которая прошла в рамках коллегии Министерства по делам молодежи и спорту РТ.

«Филиалы экологического движения “Будетчисто” открылись в десяти городах и районах республики: Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске, Лениногорске, Альметьевске, Зеленодольске, Арске, Мензелинске, Алексеевске и Чистополе, — рассказала ИА “Татар-информ” координатор экодвижения Дилара Сатикова. — В наши ряды вступили около 6 тыс. человек. Это лишь те, кто зарегистрировался на официальном сайте проекта. Сторонников движения, присоединившихся к мероприятиям “Будетчисто”, в разы больше — за два года охват составил 20 тыс. представителей активной молодежи».

В ближайшее время представители молодежного экологического движения РТ готовятся встретиться с министром экологии Фаридом Абдулганиевым для детального обсуждения планов на 2017 год.