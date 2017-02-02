На Универсиаде в Алматы недосчитались 28 тыс. туристов
На всемирные студенческие игры приехали всего две тысячи зарубежных гостей, вместо ожидаемых тридцати тысяч, передает телеканал КТК.
На всемирные студенческие игры приехали всего две тысячи зарубежных гостей, вместо ожидаемых тридцати тысяч, передает телеканал КТК.
Статистику обнародовала Пограничная служба Комитета нацбезопасности Казахстана. По данным на среду, 1 февраля, в Алматы прибыли всего 2100 человек из 66 стран. Почему опаздывают ещё 28 тысяч — неизвестно. И никто не знает, приедут ли вообще эти туристы в Алматы. Ведь до конца Универсиады осталось всего восемь дней.
О том, что за студенческими соревнованиями в Алматы будут наблюдать 30 тысяч гостей из других стран, задолго до начала Универсиады говорили в оргкомитете. Но похоже, прогнозы не сбываются.