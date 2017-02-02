На Универсиаде в Алматы недосчитались 28 тыс. туристов

Статистику обнародовала Пограничная служба Комитета нацбезопасности Казахстана. По данным на среду, 1 февраля, в Алматы прибыли всего 2100 человек из 66 стран. Почему опаздывают ещё 28 тысяч — неизвестно. И никто не знает, приедут ли вообще эти туристы в Алматы. Ведь до конца Универсиады осталось всего восемь дней.

О том, что за студенческими соревнованиями в Алматы будут наблюдать 30 тысяч гостей из других стран, задолго до начала Универсиады говорили в оргкомитете. Но похоже, прогнозы не сбываются.