Супер-пурги и дорогие продукты. Как зимуют жители Чукотки

Разные зимы Чукотки Зима на Чукотку приходит по-разному. Бывает, что в одночасье выпадает снег, который уже не растает до самой весны. Но чаще всего «борьба» осени с зимой растягивается на месяц, а то и два. Этот период, с середины октября до декабря, метеорологи называют «предзимьем». Для него характерна малоснежность и «температурные качели» от начальных положительных температур до — 20. Но это ещё не зима, хотя в это время на улице бывает очень мерзко. Настоящая зима наступает в декабре и будет царствовать на Чукотке до апреля: тёмная и холодная в начале и мягкая и солнечная в конце.

В старинном селе Марково отметка термометра может опускаться до -60 градусов. Фото: АиФ/ Евгений Басов | Источник: Евгений Басов/АиФ

Чукотка только в умах обывателя единая территория. На самом деле на столь огромных пространствах, как от Москвы до Азовского моря на юг и до Урала на восток, не может быть одинаковых погодных условий.

Поэтому чукотская зима — это много разных «зим».

Самая тёплая чукотская зима — в Провидения, на восточном побережье Чукотки. «Чукотское Сочи» появилось благодаря уникальному географическому расположению. Недалеко от Провидения находится открытое Берингово море, точнее его небольшая часть, так называемая «сирениковская полынья», которая отдаёт тепло в течение всей зимы. Добавить к этому горный рельеф, окружающий бухту Провидения, и вы получите слагаемые тёплой провиденской зимы. Морозы здесь вполне сопоставимые с холодами в центральных областях России от — 15 до — 20. Самая холодная зима на Чукотке в её континентальных областях.

В старинном селе Марково, недалеко от которого в XVII веке казак Семён Дежнёв основал первое русское поселение на Чукотке, отметка термометра может опускаться до — 60 градусов.

Но ни марковчане, ни тем более провиденцы, ни за что на свете не променяли бы «свою» зимнюю Чукотку на Анадырь. В столице Чукотки не самые низкие температуры и не самые сильные ветра, но сочетание этих двух факторов даже не в пиковых показателях, делают анадырскую зиму, пожалуй, самой некомфортной на Чукотке. Если для Марково или других континентальных посёлков, достаточно знать показание термометра, чтобы определить степень холода на улице, то для анадырца важно знать ещё и скорость ветра. Потому что — 23 градуса при скорости ветра всего в 7 мс это уже — 35 градусов ощущаемой температуры, причём большинство жителей с удовольствием согласились бы на эту температуру, но в безветренную погоду. Ветер — главный фактор холода на Чукотке, он моментально выстужает помещения и нерадиво одетых людей. Главное, чтобы жертв не было Зима во всей России — главный проверяющий работы энергетиков и коммунальщиков.

Главное событие зимы — это пурга. Фото: АиФ/ Евгений Басов | Источник: Евгений Басов/АиФ

На Чукотке эти службы в зимний период самые важные и термин «стратегический» по отношению к объектам этой службы — не фигура речи. Если без света прожить можно, то без тепла зимой почти верная гибель. Поэтому внимание к этим службам на Чукотке особое и серьёзных аварий в последние полтора десятилетия в регионе не случалось.

Главное событие зимы — это пурга. Пурги обычно означают приход циклона, поэтому температура в этот период повышается.

Для людей родившихся и выросших на Чукотке к пурге отношение скорее положительное, чем отрицательное. Это ощущение из детства, когда во время пурги занятия в школе отменяются. Если она не сильная, то детвора дома практически не сидит, все выходят гулять. По крайней мере, так было, до появления интернета и компьютерных игр. А ещё пурга вызывает восхищение. Ни что не сможет сравниться на Чукотке по мощи с сильной пургой. Раз в несколько лет случаются «супер-пурги», когда порывы ветра достигают скорости более 50 мс.

Нет на Чукотке традиций, как на Западе, давать имена сильным пургам, хотя многие из них вполне заслуживают иметь имя собственное.

О таких вспоминают спустя десятилетия. Последняя супер-пурга из их числа: порывы ветра доходили до 57 м/с. Перед её мощью не устояли хорошо заблокированные 370-тонные портальные краны в Анадырском морпорту, а в аэропорту ветер выгнул в обратную сторону лопасти вертолётов. Есть такая традиция на Чукотке — узнавать после пурги или шторма последствия и потом с уважением и некоторым восхищением удивляться силе стихии: «Пурга прошла, баки мусорные по двору раскидало», или «Крышу на таком-то доме снесло», «А вот, помню, пурга машины с дороги сдувала». Про погнутые или оторванные дорожные знаки, таблички и баннеры и говорить никто не будет, это как бы само собой разумеющееся. Главное, чтобы жертв не было.

Генеральный груз и большую часть продуктов питания на Чукотку завозят в летний период морским путём. Фото: АиФ/ Евгений Басов | Источник: Евгений Басов/АиФ

Продукты завозят самолётами Зима для Чукотки это не только время года, но ещё и важнейший социально-экономический фактор. Генеральный груз и большую часть продуктов питания завозят в летний период морским путём, потому что Чукотка один из нескольких регионов страны, где отсутствует регулярное наземное сообщение с остальной Россией.

Прибавив к этому фактору географическое месторасположение региона — Чукотка самый удалённый от Москвы регион — мы получаем самые дорогие ценники на продукты и товары в стране.

С ценами на продукты питания на Чукотке так же, как и с погодой — они сильно варьируются от региональной географии. Самый большой ассортимент продуктов и самые низкие цены — в чукотской столице, Анадыре: хлеб — 45−50 руб., хлеб — 45−50 руб., хлеб — 45−50 руб., хлеб — 45−50 руб., рыба — 200−400.

Так выглядит ценник на «материковую свежесть». Фото: АиФ/ Евгений Басов | Источник: Евгений Басов/АиФ

Самая высокая наценка на скоропортящиеся товары — фрукты и овощи. Для этой группы товаров характерна сезонность. Но не из-за созревания фруктов или овощей, а сезонность навигационная. Летом, с приходом кораблей, цены падают процентов на 30−50, с декабря по июнь — растут, потому что завозят их самолётами.

Источник: Евгений Басов/АиФ

Сейчас купить в магазине можно картофель по цене от 75 рублей, яблоки стоят от 200 рублей за кило, мандарины — 400 рублей, огурцы, помидоры, виноград, хурма — 500−600 рублей за килограмм. В Анадыре очень редко бывает дефицит тех или иных продуктов, потому что на пятнадцатитысячный город более 100 торговых точек.

Кисломолочные продукты зимой на Чукотке очень дорогие. Фото: АиФ/ Евгений Басов | Источник: Евгений Басов/АиФ

Самые дорогие продукты в континентальных поселениях Чукотки, которые расположены вдали от морских портов.

Стоимость продуктов в этих поселениях выше анадырских на 50, а то и 150%.

Так Билибино с незавидной регулярностью становится самым дорогим городом России, при этом зарплаты в «городе атомщиков» отнюдь не рекордные. Кроме высоких цен, в районных центрах региона остро стоит вопрос «просрочки». Нередко можно встретить продукты со сроком годности, который истёк год или даже два назад. А фрукты и кисломолочная продукция становятся дефицитом практически на всей Чукотке уже с декабря-января. Поэтому увидеть ценник более 1000 рублей на «материковскую свежесть» вполне обычное явление в зимний период.

Источник: Евгений Басов/АиФ

Чтобы стабилизировать цены на продукты питания, Правительство округа на протяжении ряда лет субсидирует полтора десятка наименований продуктов, которые объявлены социально-значимыми. Зимняя упалка Зимой жизнь на Чукотке не замирает. Главное зимнее развлечение на Чукотке — рыбалка. В разных местах на Чукотке ловят различную рыбу и даже крабов. До недавнего времени главный праздник Чукотки — «Корфест», «Корюшкин фестиваль», как раз и был посвящён этому народному, то ли промыслу, то ли забаве. Фестиваль больше не проводится, но от этого людей на анадырском лимане в выходные дни меньше не стало. Едут не только рыбачить, но и просто хорошо провести время, устроить пикник с шашлыками. Самые интересные «рыбалки» в посёлках Эгвекиноте и Провидения. В Эгвекиноте зимой со льда ловят крабов, а в Провидения и соседнем эскимосском селе Новое Чаплино — упу, называемую в народе «морской картошкой», а по-научному — асцидией. Упалка — эскимосский промысел. Задача: упаловкой, похожей на маленькие грабельки, зацепить со дна водоросли, на которых держится упа. В любом случае ловят ли рыбу, крабов или упу, на льду водоёма царит оживление и радость, даже если рыбалка не совсем удачная.

В эскимосском селе Новое Чаплино ловят упу, называемую в народе «морской картошкой», а по-научному — асцидией. Фото: АиФ/ Евгений Басов | Источник: АиФ/ Евгений Басов

«Не те нынче зимы, слабенькие…» Но зима невечная. В конце апреля начинается долгожданная капель. Снег быстро чернеет, проседает, а вскоре и вовсе исчезает. Весна на Чукотку приходит так же быстро и внезапно, как и зима. Но зима редко уходит без последнего аккорда. Весна уже собирается передавать эстафету лету, как внезапно может начаться снегопад и даже пурга. И это в последних числах мая и даже в начале июня.

Чукотский краб. Фото: АиФ/ Евгений Басов | Источник: АиФ/ Евгений Басов

И вот, когда зима окончательно завершилась, старожилы изрекут: «Нет, не те нынче зимы, слабенькие…». За последние 20−25 лет, климат на Чукотке, действительно, сильно изменился. Зимы стали малоснежными, пурги дуют реже и уже не так сильно, как раньше. Наверное, это к лучшему. Глядишь, скоро и поговорка изменится: на Чукотке не 12, а только 11 месяцев зима.