Бейонсе объявила, что беременна двойней
Американская певица Бейонсе объявила, что беременна двойней. Об этом она сообщила в своем инстаграме.
Американская певица Бейонсе объявила, что беременна двойней. Об этом она сообщила в своем инстаграме.
«Мы хотим поделиться нашей любовью и счастьем. Нас благословили дважды. Мы невероятно рады, что в нашей семье станет на два человека большей, и мы благодарны за ваши добрые пожелания», — написали певица.
Отцом детей певицы стал ее муж рэпер
В конце декабря сообщалось, что Бейонсе признана главным благотворителем года среди звезд.