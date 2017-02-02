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00:48 (мск), источник: Газета.Ру

Бейонсе объявила, что беременна двойней

Американская певица Бейонсе объявила, что беременна двойней. Об этом она сообщила в своем инстаграме.

«Мы хотим поделиться нашей любовью и счастьем. Нас благословили дважды. Мы невероятно рады, что в нашей семье станет на два человека большей, и мы благодарны за ваши добрые пожелания», — написали певица.

Отцом детей певицы стал ее муж рэпер Jay-Z. У супругов уже есть пятилетняя дочь. Бейонсе и Jay-Z начали встречаться в 2002 году, поженились — в 2008 году.

В конце декабря сообщалось, что Бейонсе признана главным благотворителем года среди звезд.

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