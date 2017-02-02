Во Владивостоке появилось движение, наказывающее водителей кирпичами

Владивосток, 2 февраля, PrimaMedia.

Неоднозначные записки в виде кирпичей начали оставлять автомобилистам Владивостока, паркующимся не по правилам или оставляющим свои транспортные средства в неудобных для остальных местах. Многообещающие послания действуют эффективно, сообщили ИА PrimaMedia в приморском отделении движения «СтопХам».

Снимки кирпича на лобовом стекле автомобиля, припаркованного на Авроровской улице и мешающего всем остальным, прислали в «СтопХам».

— Приславший фото человек остался анонимным, но в приписке отметил, что этот способ намного эффективнее, чем наклейки. Вероятно, некоторые жители города, у которых уже кончилось терпение, решили так выразить свой гнев. Возможно, это даже целое движение. Главное, чтобы они не переходили к действиям. Порчу имущества мы не поддерживаем, — рассказал руководитель отделения Сергей Маслаков.