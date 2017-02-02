Страшная сказка стала былью для школьников Артема

Ирина и Ольга Ивановы, ученицы школы № 22: «По такой темноте, конечно, страшно». «Бродят всякие бабушки, пьяницы и так далее. Очень страшно ходить».

В сельскую школу Кневичей Артемовского городского округа учеников начальных классов возят на автобусах. Дети постарше добираются, как могут. Чаще всего — через погост. Его виды вначале шокируют ребятню. Но ведь марш-броски вдоль могил они совершают ежедневно.

Олег Андреев, ученик школы № 22: «Я уже привык. Мои товарищи тоже. Мы один раз со второй смены, поздно, прошлись. Было не страшно так уж. Потом, мы привыкали, привыкали и получилось — привыкли».

Максим Кирилов, ученик школы № 22: «А что такого? Привыкли уже. 11 лет ходим!».

Галина Воронена, житель села Кневичи: «С пятого класса они все идут пешком! Они идут через кладбище. — Не страшно за своих детей? — Страшновато, конечно. Ну, а что сделаешь?».

Вадим Дыдычкин, житель села Кневичи: «Ну по крайне мере включить свет, чтобы дорога была освещена и безопасна. Где-то проложить ее в обход кладбища».

Сергей Станчик, корреспондент: «Вот так дорога в школу выглядит при солнечном свете. Конечно, картина открывается удручающая. Не под такими впечатлениями ребенок должен ходить на уроки. Но, к сожалению, это самый короткий путь. Дорогу можно назвать народной тропой. Ведь все в свое время родители нынешних учеников сами подобным образом добирались до школы».

Татьяна Привалова, директор школы № 22: «Идет маршрут прямо по тротуару вдоль кладбища и там идет поворот в этот военный городок. Причем освещенный. И родителям проговаривается это».

Директор школы описывает нам альтернативный маршрут, в обход кладбища. О нем кневичане знают итак. Но удлиннять дорогу в школу не собираются.

Школьник говорит: «Если не по кладбищу и пешком, тогда будет очень долго, что я не успею прям».

Почему сельское кладбище превратилось в проходной двор? В администрации некрополя говорят, что так было всегда и пока что никто не жаловался.

Звонок по телефону в администрацию кладбища: «К вам родители не приходили с жалобами еще ни разу? — Вы знаете в первый раз такое слышу. Мы без проблем. Если к нам обратиться, мы закроем ворота кладбища. Но никто не обращался. Даже, когда я была ребенком, там дети ходили через кладбище».

В Кневичах закрыть ворота кладбища пока действительно никто не требует. Но просят продумать и обустроить достойную, безопасную и главное короткую дорогу в школу для детей. Насколько это возможно, должны решить местные власти.