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03:54 (мск), источник: RIGMA.INFO

Судебные приставы в Хабаровске берут коллекторов под контроль

Теперь должникам, чтобы обуздать ретивых представителей кредиторов, достаточно поинтересоваться, есть ли у них свидетельство.

С 1 января в Управлении ФССП по Хабаровскому краю начал работу отдел ведения госреестра и контроля за деятельностью коллекторов. Его сотрудникам уже поступило три жалобы на звонки от лиц, которые не представляются, но при этом требуют вернуть задолженность. Между тем, чтобы теперь заниматься данной деятельностью, юрлицу необходимо получить в этом отделе свидетельство, сообщает СИ Rigma.info со ссылкой на «Комсомольскую правду».

Для чего необходимо выполнить ряд жестких требований. Например, иметь в уставном капитале не менее 10 миллионов рублей и обеспечить страхование ответственности за причинение убытков на сумму не менее 10 миллионов рублей в год. Важно также наличие своего сайта и оборудования программного обеспечения, которое будет хранить все записи телефонных разговоров и смс-сообщений на протяжении трех лет.

Если хоть один из этих пунктов не выполнен, приставы через 20 дней после обращения в праве отказать в выдаче свидетельства. На сегодня в России в госреестр внесено около 40 организаций, эти сведения находятся в свободном доступе.

В Хабаровском крае на данный момент в реестр не внесено ни одной организации. Хотя, известно, что таких агентств в Хабаровске — больше десятка. Так как не внесенные в реестр организации не имеют права заниматься взысканием просроченной задолженности, как основным видом деятельности, любое давление на должника с их стороны — незаконно. И их действия могут подпадать под категорию административного или уголовного нарушения.

— В соответствии с федеральным законом мы имеем право на вынесение предписаний, проведение проверок и осуществление контроля, — комментирует ситуацию Елена Седова, заместитель главного судебного пристава Хабаровского края. — Судебные приставы наделены полномочиями, в случае нарушений требований законодательства по защите прав и законных интересов физлиц при осуществлении деятельности по возврату просрочнной задолженности, привлекать к административной ответственности по статье 14.57 КоАП.

Санкция по ней предусматривает штраф до 2 миллионов рублей. Допустим, организация внесена в реестр. Закон регламентирует, когда коллекторам можно звонить клиенту, сколько сообщений в неделю ему направлять. Даже при однократном грубом нарушении этих требований, которые повлекли впоследствии причинение вреда жизни, здоровью или имуществу должника, мы имеем право исключить агентство из реестра. К этому же приведет невыполнение выданного нами предписания.

Не менее важно то, что коллекторские агентства ограничили во взаимодействии с третьими лицами — родственниками, соседями. Общение с ними может осуществляться только с письменного согласия должника. При этом третье лицо не должно возражать. И согласие это может отзываться в любой момент. Для проверки действий коллекторов нужно просто обратиться письменно или лично в управление ФССП по Хабаровскому краю.

Чтобы признать жалобу обоснованной, сотрудники отдела управления проверят каждый довод — телефонные номера, с которых и на которые звонили, запросят информацию о договоре и других документах. Факт отсутствия в госреестре Хабаровского края на данный момент коллекторских агентств абсолютно не значит, что граждане могут наплевать на свои долги.

Любая кредитная организация вправе обратиться в суд и предъявить исполнительный документ в службу судебных приставов, которая наложит арест на счета, имущество, или ограничит право выезда. Создавая, таким образом, баланс между действиями кредиторов и должников.

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Судебные приставы в Хабаровске берут коллекторов под контроль
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