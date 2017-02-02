В Волгоградской области отпразднуют годовщину победы в Сталинградской битве

Около 300 торжественных мероприятий, посвященных знаменательной дате, пройдут в Волгограде и области. Среди них — праздничные концерты, памятные вечера, торжественные мероприятия, митинги, встречи для ветеранов, церемонии возложения цветов к воинским захоронениям, в домах культуры состоятся праздничные театрализованные концерты, пройдут тематические кинопоказы с демонстрацией хроникально-документальных и художественных фильмов о Великой Отечественной войне.

«2 февраля — день разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Проведение подобных мероприятий очень важно, всем нам необходимо сохранить историческую память о Великой Отечественной войне. В мероприятиях примут участие более 20 тысяч человек», — говорится в сообщении.