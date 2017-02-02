В Волгоградской области отпразднуют годовщину победы в Сталинградской битве
Более 20 тысяч жителей Волгоградской области отпразднуют в четверг 74-ю годовщину разгрома советскими войсками
Более 20 тысяч жителей Волгоградской области отпразднуют в четверг 74-ю годовщину разгрома советскими войсками
Около 300 торжественных мероприятий, посвященных знаменательной дате, пройдут в Волгограде и области. Среди них — праздничные концерты, памятные вечера, торжественные мероприятия, митинги, встречи для ветеранов, церемонии возложения цветов к воинским захоронениям, в домах культуры состоятся праздничные театрализованные концерты, пройдут тематические кинопоказы с демонстрацией
«2 февраля — день разгрома
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