Первая заявка на ДВ-гектар в Хабаровском крае поступила из Якутии

С 1 февраля граждане всей страны могут получить бесплатный гектар в любом регионе Дальнего Востока. Хабаровчане в связи с этим с раннего утра начали подыскивать себе участки в соседних регионах. А соседи — у нас.



В активности граждан убедился губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт, сообщает РИА «Хабаровский край сегодня».



Глава региона посетил МФЦ на улице Серышева в Хабаровске и специализированный центр «Дальневосточный гектар» в селе Тополево. МФЦ по ул. Серышева принимает заявки на гектар уже неделю. Здесь выделены для этого особые места, но, если желающих приходит больше — к процессу подключаются остальные специалисты центра.



— У нас организованы рабочие места с доступом на портал надальнийвосток.рф, — рассказала ИА «Хабаровский край сегодня» первый заместитель директора КГКУ МФЦ Хабаровского края Оксана Захарова. — Задача перед нами стояла — начать работу с первого февраля, но мы организовали ее досрочно, и за одну неделю к нам обратилось 167 желающих приобрести гектар.



По словам Оксаны Захаровой, всего по краю на утро сегодняшнего дня в филиалы МФЦ обратилось более 500 граждан. В первые часы работы сегодня было оформлено несколько заявок. Хабаровчане брали участки в районе им. Лазо, в Приморье и на Курилах — ведь сейчас жители края, как и другие россияне, могут выбрать гектары по всему Дальнему Востоку. К примеру, Юрий Томинов, живя в Хабаровске, часто ездит на рыбалку и охоту на остров Итуруп, поэтому и решил взять гектар земли именно там для того, чтобы построить дом и обустроить базу для отдыха и занятия пчеловодством.



Вячеслав Шпорт проследил за процессом выбора участка на портале надальнийвосток.рф и пообщался с будущими владельцами дальневосточных земель. Хабаровчане отметили, что система стала работать лучше, практически без сбоев, и портал устроен удобно и понятно. А те, кто сталкивается с трудностями — приходят в специализированные центры, где обязательно находят помощь.



В центре «Дальневосточный гектар» села Тополево глава региона также встретился с желающими получить гектар, которые были очень довольны работой всего коллектива. — Мы сегодня проверили, как работает система. Ведь с 1 февраля в программу введены новшества и скорректированы координаты по участкам, — сообщил Вячеслав Шпорт. — Работа идёт успешно. Сбоев в программе нет. Мы готовы принимать заявки с любого региона России. Из Якутии уже одна поступила.