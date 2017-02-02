Уральцы и краснодарцы ищут свой гектар в Приморье

Как сообщил и.о. директора департамента земельных и имущественных отношений Илья Терехов, сегодня Приморье является лидером по количеству заявок от россиян.

«На текущий момент через федеральную систему в регионы Дальнего Востока поступило 650 заявлений, из них 569 — в Приморье. Все заявления уже находятся в обработке у специалистов», — говорится в сообщении администрации Приморского края.

Заявки поступают из регионов центральной России, Дальнего Востока, Урала и даже Краснодарского края.

«География желающих получить у нас землю очень обширна. И это только начало. Почти 600 заявлений в день — для нас это настоящий рекорд. Больше всего заявок пока приходится на территорию Владивостокской агломерации и, конечно же, Хасанский район, расположенный на берегу моря», — добавил Илья Терехов.

Отметим, сегодня, 1 февраля, получить землю в Приморье может каждый житель России. До этого возможность стать владельцем земли была только у жителей регионов. По результатам первого дня — Приморский край пользуется большой популярностью, сбоев в организации работы нет.

«Мы тщательно подготовились к третьему этапу. Все специалисты проинструктированы и готовы к потоку заявлений и звонков. Помощь окажем каждому обратившемуся. Кроме того, учеба прошла и для сотрудников многофункциональных центров — они также оказывают помощь желающим получить гектар в Приморье», — добавил Илья Терехов.

По словам Губернатора Приморского края Владимира Миклушевского, в регионе сейчас идет активная работа по сокращению сроков получения гектара и минимизации случаев отказа.