Лесоводы осваивают новую пожарную технику в Хабаровске
Обучение проходят семнадцать специалистов лесной отрасли. Занятия ведутся на Дальневосточной авиабазе охраны лесов.
Обучение проходят семнадцать специалистов лесной отрасли. Занятия ведутся на Дальневосточной авиабазе охраны лесов.
На протяжении трех дней работники будут осваивать лесопожарную технику. В частности — изучать общее назначение машин, систем жизнеобеспечения и электроснабжения, связи. Особое внимание уделят практическим занятиям, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
Напомним, новую технику для тушения лесных пожаров в регион доставили в декабре 2016 года.