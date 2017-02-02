Лесоводы осваивают новую пожарную технику в Хабаровске

На протяжении трех дней работники будут осваивать лесопожарную технику. В частности — изучать общее назначение машин, систем жизнеобеспечения и электроснабжения, связи. Особое внимание уделят практическим занятиям, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу управления лесами правительства края.

Напомним, новую технику для тушения лесных пожаров в регион доставили в декабре 2016 года.