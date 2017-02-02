Где живут чиновники и другие известные люди, уехавшие из Хабаровского края
Немало бывших хабаровчан в Москве, Питере и за границей.
Немало бывших хабаровчан в Москве, Питере и за границей.
Часто мы вспоминаем о бывших коллегах, знакомых и друзьях, с которыми потеряли прямую связь: «А где они? Чем теперь занимаются?» И уж, конечно, известные в свое время персоны интересуют всегда. Мы решили собрать некоторые сведения о личностях, которые были тесно связаны с Хабаровским краем, трудились на его благо, занимали посты, играли заметную роль в жизни. Сегодня многие уже на заслуженном отдыхе, и немалое их число покинули Дальний Восток. А
Заслуженная артистка России, многолетняя ведущая концертов Хабаровской филармонии Ирина Никифорова сейчас живет в Новосибирске. А бывший директор театра драмы и позже объединения хабаровских театров Николай Евсеенко вместе с женой, руководившей в театре драмы рекламой, сейчас живут в Сочи.
Говорят, Геннадий Апанасенко,
Недалеко от него, в курортном местечке Лоо, поселился бывший
Бывший глава Центрального района и недавний депутат Законодательной думы края Александр Фокин выращивает виноград на своей фазенде в станице под Анапой.
А чем занят бывший спикер краевого парламента Сергей Хохлов, уехавший на родной Алтай, точно не известно. Бывший главный врач городской больницы № 10 Вера Юхно преподает в Дальневосточном медицинском университете.
А вот возглавлявший Хабаровский перинатальный центр Валерий Ступак по приглашению главы Ингушетии
В столице нашей Родины живет Ольга Кулигина — бывший директор Хабаровской гимназии № 5. А Людмила Обухова, имя которой долгие годы было связано с министерством образования Хабаровского края, сегодня живет в
Но время меняет планы… Кстати, сменивший Людмилу Филипповну на посту краевого министра образования и науки Андрей Базилевский сейчас во Владивостоке. С мая 2015 года он — генеральный директор Всероссийского детского центра «Океан».
Бывший помощник полпреда президента РФ в ДВО Виктора Ишаева, бывший советник губернатора Камчатского края Владимира Илюхина (по работе в Хабаровске) доктор социологических наук Сергей Левков теперь ректор в Камчатском государственном техническом университете (КамчатГТУ).
В Москве, где нынче проживает немало бывших хабаровчан, активно работает Хабаровское землячество. В канун новогодних праздников в кафе Дома офицеров Преображенского полка (директор Дома офицеров — член Хабаровского землячества Владимир Лужбин) собралось больше сорока человек, причисляющих себя к нашим землякам. Среди них были два генерала — Владимир Лосик и Вячеслав Хвостов; депутат Государственной думы, бывший уполномоченный по правам человека в Хабаровском крае Юрий Березуцкий; заместитель главы представительства правительства Хабаровского края при правительстве РФ Геннадий Золотопуп; почётный президент Федерации хоккея на траве России Сергей Чеченков; руководитель отдела Минэкономразвития Александр Лаптиёв; председатель Хабаровского землячества г. Москвы и Московской области, советник губернатора Хабаровского края Сергей Акулич; многие годы руководившая муниципальным камерным хором Хабаровска Лидия Гладкая; ее сын Максим, работавший журналистом на радио «Восток России», а потом на НТВ, и другие.
Хабаровское землячество проводит различные мероприятия, организует встречи. Совсем недавно прошел творческий вечер, посвященный 70-летию поэта Виктора Еращенко. Автором проекта и исполнителем стал Михаил Цедрик (бывший руководителем нескольких радиостанций и
Кстати, кому интересно, в правление землячества входят: в прошлом первый секретарь Хабаровского крайкома комсомола и последний в истории СССР первый секретарь ЦК ВЛКСМ Владимир Зюкин — ныне успешный бизнесмен; Наталья Вахова — музыковед, продюсер,
До недавнего времени главой управы района Лефортово трудился бывший глава Железнодорожного района Хабаровска Сергей Толкачев, но в конце декабря мэр Москвы Сергей Собянин своим распоряжением в связи с истечением срока действия служебного контракта освободил Сергея Генриховича от занимаемой должности.
В Москву в разное время уехали также многие бывшие наши земляки,
Дирижер Дальневосточного академического симфонического оркестра Тигран Ахназарян с успехом работает теперь на Сахалине, дирижирует
Бывший архиерей Хабаровской епархии Марк (Алексей Тужиков) нынче служит в Вятке — теперь он епископ Вятский и Слободской. Людмила Телегина, регент архиерейского хора времен владыки Марка, живет в Кирове, поет в хоре и преподает. Сменивший Марка архиепископ Игнатий (Сергей Пологрудов) тоже уже далеко за пределами Хабаровского края — в Буэнос-Айресе: он теперь митрополит Аргентинский и Южноамериканский.
Вообще за границей бывших хабаровчан немало. Из известных людей —
Блестящий педагог Хабаровского института искусств и культуры, которую до сих пор с восторгом и уважением вспоминают ее бывшие студенты, Нина Паулова уехала в Америку. Журналист Лев Звенигородский с женой (бывшим преподавателем Хабаровского педуниверситета), переехали в Израиль. Там, кстати, давно уже живет и работает бывший журналист «Молодого дальневосточника» Вадим Найман. А вот главный редактор этой популярной в прошлом веке молодежной газеты Олег Чугуев и ее ведущий обозреватель Ирина Полникова обосновались в Болгарии.
Телевизионный ведущий «Губернии» Алексей Романов, известный сначала по прогнозированию погоды, а потом по строительству за счет рекламодателей загородного дома, и его супруга Яна Зелинская, работавшая в криминальных новостях, по политическим мотивам уехали на ПМЖ в Грузию.
По материалам «Тихоокеанской звезды».