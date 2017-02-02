Где живут чиновники и другие известные люди, уехавшие из Хабаровского края

Часто мы вспоминаем о бывших коллегах, знакомых и друзьях, с которыми потеряли прямую связь: «А где они? Чем теперь занимаются?» И уж, конечно, известные в свое время персоны интересуют всегда. Мы решили собрать некоторые сведения о личностях, которые были тесно связаны с Хабаровским краем, трудились на его благо, занимали посты, играли заметную роль в жизни. Сегодня многие уже на заслуженном отдыхе, и немалое их число покинули Дальний Восток. А кто-то продолжает жить в Хабаровске.



Заслуженная артистка России, многолетняя ведущая концертов Хабаровской филармонии Ирина Никифорова сейчас живет в Новосибирске. А бывший директор театра драмы и позже объединения хабаровских театров Николай Евсеенко вместе с женой, руководившей в театре драмы рекламой, сейчас живут в Сочи.



Кто-то еще во время работы в Хабаровске тихо строил домик или квартирку на благословенном российском юге, а кто-то после завершения трудовой карьеры продал свою недвижимость, и этого хватило на покупку жилья в Краснодарском крае, на Кавказе или в Крыму.



Говорят, Геннадий Апанасенко, когда-то первый заместитель председателя правительства Хабаровского края по экономическим вопросам, перебрался в Геленджик. Бывший вице-мэр и заместитель председателя Хабаровской городской думы Валерий Казаченко — в Сочи.



Недалеко от него, в курортном местечке Лоо, поселился бывший пресс-секретарь хабаровской мэрии Александр Горбунов. «На юга» переехал и бывший главный «городской спортсмен» Валерий Паршин. Бывший городской депутат Людмила Штука — в Краснодаре.



Бывший глава Центрального района и недавний депутат Законодательной думы края Александр Фокин выращивает виноград на своей фазенде в станице под Анапой.



А чем занят бывший спикер краевого парламента Сергей Хохлов, уехавший на родной Алтай, точно не известно. Бывший главный врач городской больницы № 10 Вера Юхно преподает в Дальневосточном медицинском университете.



А вот возглавлявший Хабаровский перинатальный центр Валерий Ступак по приглашению главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова теперь налаживает работу и готовит к открытию республиканский перинатальный центр.



В столице нашей Родины живет Ольга Кулигина — бывший директор Хабаровской гимназии № 5. А Людмила Обухова, имя которой долгие годы было связано с министерством образования Хабаровского края, сегодня живет в Санкт-Петербурге. Хотя в одном из интервью говорила, что ощущает себя дальневосточницей и уезжать не планирует.



Но время меняет планы… Кстати, сменивший Людмилу Филипповну на посту краевого министра образования и науки Андрей Базилевский сейчас во Владивостоке. С мая 2015 года он — генеральный директор Всероссийского детского центра «Океан».



Бывший помощник полпреда президента РФ в ДВО Виктора Ишаева, бывший советник губернатора Камчатского края Владимира Илюхина (по работе в Хабаровске) доктор социологических наук Сергей Левков теперь ректор в Камчатском государственном техническом университете (КамчатГТУ).



В Москве, где нынче проживает немало бывших хабаровчан, активно работает Хабаровское землячество. В канун новогодних праздников в кафе Дома офицеров Преображенского полка (директор Дома офицеров — член Хабаровского землячества Владимир Лужбин) собралось больше сорока человек, причисляющих себя к нашим землякам. Среди них были два генерала — Владимир Лосик и Вячеслав Хвостов; депутат Государственной думы, бывший уполномоченный по правам человека в Хабаровском крае Юрий Березуцкий; заместитель главы представительства правительства Хабаровского края при правительстве РФ Геннадий Золотопуп; почётный президент Федерации хоккея на траве России Сергей Чеченков; руководитель отдела Минэкономразвития Александр Лаптиёв; председатель Хабаровского землячества г. Москвы и Московской области, советник губернатора Хабаровского края Сергей Акулич; многие годы руководившая муниципальным камерным хором Хабаровска Лидия Гладкая; ее сын Максим, работавший журналистом на радио «Восток России», а потом на НТВ, и другие.



Хабаровское землячество проводит различные мероприятия, организует встречи. Совсем недавно прошел творческий вечер, посвященный 70-летию поэта Виктора Еращенко. Автором проекта и исполнителем стал Михаил Цедрик (бывший руководителем нескольких радиостанций и пресс-службы мэрии Хабаровска), друживший с поэтом при жизни.



Кстати, кому интересно, в правление землячества входят: в прошлом первый секретарь Хабаровского крайкома комсомола и последний в истории СССР первый секретарь ЦК ВЛКСМ Владимир Зюкин — ныне успешный бизнесмен; Наталья Вахова — музыковед, продюсер, вице-президент ООО «Русское богатство»; Александр Гололобов — спортивный организатор; Анна Дементьева — режиссёр-балетмейстер, профессор ГИТИС; Светлана Казанникова — юрист, независимый эксперт по антикоррупционной экспертизе НПА; Михаил Моисеев — председатель Российского Союза ветеранов, профессор, генерал армии; Анатолий Монахов — инженер-программист, музыкант; Нина Слепкова — певица, заслуженная артистка РФ, и Павел Филиппов, бывший мэр Хабаровска. В Москве работает с 2000 года. Сейчас он — председатель Совета депутатов муниципального округа Лефортово, префектуры Юго-Восточного административного округа.



До недавнего времени главой управы района Лефортово трудился бывший глава Железнодорожного района Хабаровска Сергей Толкачев, но в конце декабря мэр Москвы Сергей Собянин своим распоряжением в связи с истечением срока действия служебного контракта освободил Сергея Генриховича от занимаемой должности.



В Москву в разное время уехали также многие бывшие наши земляки, когда-то прославлявшие дальневосточный спорт. Анатолий Чепалов — отец и тренер трехкратной олимпийской чемпионки по лыжным гонкам Юлии Чепаловой, гордость русского хоккея Сергей Лазарев — многократный чемпион мира, Европы и Советского Союза, отыгравший за хабаровский СКА одиннадцать сезонов, Александр Гололобов (лыжи), Владимир Терновой (гимнастика), Геннадий Солдатов (военное многоборье), Анатолий Слободян (тяжелая атлетика), Борис Копейкин (футбол)… Педагог института культуры Нонна Цабе-Рябая, школу правильной речи которой прошли многие местные артисты и журналисты, сегодня продолжает работу по специальности в Москве.



Дирижер Дальневосточного академического симфонического оркестра Тигран Ахназарян с успехом работает теперь на Сахалине, дирижирует Южно-Сахалинским городским камерным оркестром.



Бывший архиерей Хабаровской епархии Марк (Алексей Тужиков) нынче служит в Вятке — теперь он епископ Вятский и Слободской. Людмила Телегина, регент архиерейского хора времен владыки Марка, живет в Кирове, поет в хоре и преподает. Сменивший Марка архиепископ Игнатий (Сергей Пологрудов) тоже уже далеко за пределами Хабаровского края — в Буэнос-Айресе: он теперь митрополит Аргентинский и Южноамериканский.



Вообще за границей бывших хабаровчан немало. Из известных людей — экс-генеральный директор ЗАО «Артель старателей «Амур» Виктор Лопатюк, который проживает сейчас в США. Скрипач Саша Кузнецов, прославивший Хабаровск совсем в юном возрасте как гениальный исполнитель, сейчас живет в швейцарском Цюрихе, куда в свое время уехал учиться. Александр и теперь заметен на музыкальном небосклоне, он лауреат многих международных и российских конкурсов скрипачей.



Блестящий педагог Хабаровского института искусств и культуры, которую до сих пор с восторгом и уважением вспоминают ее бывшие студенты, Нина Паулова уехала в Америку. Журналист Лев Звенигородский с женой (бывшим преподавателем Хабаровского педуниверситета), переехали в Израиль. Там, кстати, давно уже живет и работает бывший журналист «Молодого дальневосточника» Вадим Найман. А вот главный редактор этой популярной в прошлом веке молодежной газеты Олег Чугуев и ее ведущий обозреватель Ирина Полникова обосновались в Болгарии.



Телевизионный ведущий «Губернии» Алексей Романов, известный сначала по прогнозированию погоды, а потом по строительству за счет рекламодателей загородного дома, и его супруга Яна Зелинская, работавшая в криминальных новостях, по политическим мотивам уехали на ПМЖ в Грузию.



По материалам «Тихоокеанской звезды».