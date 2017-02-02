Ургант в своем шоу пошутил над первым шаверменным форумом во Владивостоке
Ведущий назвал саммит АТЭС репетицией перед мероприятием, посвященным этому блюду.
Ведущий назвал саммит АТЭС репетицией перед мероприятием, посвященным этому блюду.
Владивосток, 2 февраля, PrimaMedia.
Первый Восточный шаверменный форум, который пройдет во Владивостоке в эти выходные, попал в новостной обзор популярного телешоу «Вечерний Ургант» с Иваном Ургантом. С соведущим Дмитрием Хрусталевым они отпустили несколько шуток про мероприятие, сказав, что на форуме подпишут мирный договор сторонники шаурмы и шавермы, и назвали саммит АТЭС 2012 года подготовкой к «ВШФ», сообщает ИА PrimaMedia.
Новость про шаверменный форум в шоу обсуждается в выпуске № 750 за 31 января:
— Во Владивостоке пройдет форум, посвященный шаурме.
Далее ведущий задается вопросом, почему такой форум не проводили раньше.
— Регион — это же Дальний Восток — не был готов к столь масштабному мероприятию. В качестве репетиции там провели форум АТЭС, построили мост Русский… А сама шаурма является как бы таким мостом между русскими и …, — многозначительно не договаривает Ургант.
Дмитрий Хрусталев добавляет:
— Вообще это очень знаково событие — я знаю, что на нем
— Да! Шаурма/шаверма, это же такое противостояние. На всякий случай полиция готовится к возможным провокациям со стороны ортодоксальных шавермистов, — завершил шуткой обсуждение Ургант.
Появилось приложение для поиска лучшей шаурмы во Владивостоке.
Напомним, любителей шаурмы и другого
Справка: Шаурма (шаверма) — блюдо из ближневосточной кухни, представляющее собой лаваш или питу, в которые завернуты нарубленные овощи и кусочки