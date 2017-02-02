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03:45 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Ургант в своем шоу пошутил над первым шаверменным форумом во Владивостоке

Ведущий назвал саммит АТЭС репетицией перед мероприятием, посвященным этому блюду.

Владивосток, 2 февраля, PrimaMedia.

Первый Восточный шаверменный форум, который пройдет во Владивостоке в эти выходные, попал в новостной обзор популярного телешоу «Вечерний Ургант» с Иваном Ургантом. С соведущим Дмитрием Хрусталевым они отпустили несколько шуток про мероприятие, сказав, что на форуме подпишут мирный договор сторонники шаурмы и шавермы, и назвали саммит АТЭС 2012 года подготовкой к «ВШФ», сообщает ИА PrimaMedia.

Новость про шаверменный форум в шоу обсуждается в выпуске № 750 за 31 января:

— Во Владивостоке пройдет форум, посвященный шаурме. Наконец-то. Организаторы сообщают, что на форуме пройдет большая лекция «Шаурма сегодня». Можно даже такое агентство сделать, — шутит Иван Ургант, — агентство «Шаурма сегодня». Кроме того, участники форума обсудят вопросы, связанные с вегетарианством, а также попытаются определить культурное значение продукта «шаурма». Эм… собственно, в конце концов, нужно уже определить, что находится и внутри шаурмы — это в первую очередь волнует всех любителей этого блюда, — продолжает он.

Далее ведущий задается вопросом, почему такой форум не проводили раньше.

— Регион — это же Дальний Восток — не был готов к столь масштабному мероприятию. В качестве репетиции там провели форум АТЭС, построили мост Русский… А сама шаурма является как бы таким мостом между русскими и …, — многозначительно не договаривает Ургант.

Дмитрий Хрусталев добавляет:

— Вообще это очень знаково событие — я знаю, что на нем наконец-то будет подписан мирный договор между сторонниками шаурмы и сторонниками шавермы….

— Да! Шаурма/шаверма, это же такое противостояние. На всякий случай полиция готовится к возможным провокациям со стороны ортодоксальных шавермистов, — завершил шуткой обсуждение Ургант.

Появилось приложение для поиска лучшей шаурмы во Владивостоке.

Напомним, любителей шаурмы и другого фаст-фуда приглашают на Восточный шаверменный форум (ВШФ), который пройдет во Владивостоке 4 февраля. Организатор форума — известное сообщество «Обзоры на шаурму во Владивостоке и крае». В программе заявлена лекция «Шаурма сегодня», в рамках которой известные деятели движения расскажут об эволюции социально-культурного значения шаурмы и других прелестей восточной кухни, о роли стритфуда в жизни горожан, о шаурме во Владивостоке и в мире. Это будет первый на Дальнем Востоке и второй в России фестиваль шаурмы.

Справка: Шаурма (шаверма) — блюдо из ближневосточной кухни, представляющее собой лаваш или питу, в которые завернуты нарубленные овощи и кусочки мяса-гриль (как правило, используется мясо курицы). Существуют разные вариации начинки шаурмы и соуса. Шаурму едят без использования столовых приборов. Широкое распространение блюдо получило благодаря своей сытности, невысокой цене и быстроте приготовления.

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