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04:13 (мск), источник: Губерния онлайн

Инвалида выселили из общежития в Хабаровске

По словам представителей государственных органов, мужчина и его жена занимали комнату незаконно.

Источник: Губерния онлайн

Инвалид второй группы, 62-летний хабаровчанин Анатолий Бондарев лишился, по его словам, единственного жилья. Накануне судебные приставы выселили мужчину и его жену из комнаты в общежитии на улице Большой, 93, сообщает портал «Губерния».

«В комнате мы проживаем с 2001 года, нас сюда заселила прошлый комендант общежития. Потом нашлась бывшая жилица этой комнаты и решила вернуть жилплощадь себе. В 2010 году она подала на нас в суд, — рассказывает супруга Анатолия Татьяна Захарова. — Мы наняли адвоката, у нас суд 6 февраля только будет, а нас уже выселяют. В мае 2016 года нам арестовали счет — не давали платежные квитанции. Подписать постановление о выселении супруга вынудили: он лежал, болел, на него накричали — заставили подписать. У [Анатолия] три инсульта, четыре инфаркта, сделали шунтирование. Идти нам некуда». «В переход пойду — куда еще идти. Хотя там, наверное, уже все занято», — говорит Анатолий Бондарев.

Судебные приставы от комментариев воздержались, однако ситуацию согласилась прояснить участковый уполномоченный Екатерина Маркова.

«У [Бондарева и Захаровой] нет регистрации, они не имеют права проживать в комнате — они там живут незаконно, имеются долговые обязательства за коммунальные услуги порядка 300 тысяч рублей. Постановление о выселении было еще два года назад, и все это время они бились за отсрочку. Объективно с 2009 года у них была возможность получить документы на квартиру. С повторным постановлением о выселении жильцы были ознакомлены 27 января этого года. Представителями ТСЖ им предоставлялась возможность оформить договор аренды жилья, а они почему-то отказались. Коммунальные услуги они оплачивали по лицевому счету прошлого жильца, в мае 2016 года этот счет закрыли. За наем жилья они ничего не платили, договора аренды нет вообще», — рассказала участковый.

Собеседница также сообщила, что жильцов из общежития выселили к вечеру 1 февраля. Вещи семьи вынесли в коридор, а ключ от комнаты передали администрации Железнодорожного района Хабаровска.

«Из человеческих соображений, конечно, зимой инвалида выселять… но постановление [о выселении] вступило в законную силу. Я бы хотела, конечно, что-то сделать, но, к сожалению, не могу», — добавила Екатерина Маркова.

Куда отправилась семья — неизвестно. Связаться с ними после выселения не удалось.

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