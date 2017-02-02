Сайт «НаДальнийВосток» не справился с наплывом желающих получить бесплатный гектар
За сутки портал посетили около 150 тысяч человек, что привело к временным техническим неполадкам.
За сутки портал посетили около 150 тысяч человек, что привело к временным техническим неполадкам.
Около 150 тысяч человек вчера, 1 февраля, пытались получить информацию о бесплатном дальневосточном гектаре на сайте «НаДальнийВосток. РФ». Часть пользователей не смогла «пробиться» на сайт —
Напомним, что с 1 февраля право оформить дальневосточный гектар получили все граждане России. Вчера по состоянию на 18:00 на получение земли в Хабаровском крае поступило 12 заявок из других регионов страны, в том числе из Дагестана, Крыма,
По словам министра по развитию Дальнего Востока Александра Галушки, всего в первый день было подано 2,5 тысячи заявок со всей России.
«Стартовал третий этап — самый массовый. За день зафиксировано 182 тысячи заходов [на сайт «НаДальнийВосток"]. Если говорить об уникальных посетителях — их 149 тысяч. На первом месте — Москва и Московская область: за сутки почти 25 тысяч посещений. На втором месте
В соцсетях появилась информация, что
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Как уточнил заместитель руководителя Росреестра Андрей Приданкин, федеральная информационная система «НаДальнийВосток. РФ» изначально была ориентирована на 5 тысяч заходов одновременно.
«Готовясь к третьему этапу, мы практически утроили мощности, которые были изначально запроектированы. Мы заложили сценарий трехкратного запаса в 15 тысяч. Когда число превышает 16 тысяч, происходит серьезное замедление работы сайта. Вчера нагрузка превышала 17 тысяч человек», — сообщил Андрей Приданкин.