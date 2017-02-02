Сайт «НаДальнийВосток» не справился с наплывом желающих получить бесплатный гектар

Около 150 тысяч человек вчера, 1 февраля, пытались получить информацию о бесплатном дальневосточном гектаре на сайте «НаДальнийВосток. РФ». Часть пользователей не смогла «пробиться» на сайт — из-за большого наплыва посетителей ресурс стал временно недоступен, сообщает портал «Губерния».

Напомним, что с 1 февраля право оформить дальневосточный гектар получили все граждане России. Вчера по состоянию на 18:00 на получение земли в Хабаровском крае поступило 12 заявок из других регионов страны, в том числе из Дагестана, Крыма, Санкт-Петербурга, а также Иркутской и Саратовской области.

По словам министра по развитию Дальнего Востока Александра Галушки, всего в первый день было подано 2,5 тысячи заявок со всей России.

«Стартовал третий этап — самый массовый. За день зафиксировано 182 тысячи заходов [на сайт «НаДальнийВосток"]. Если говорить об уникальных посетителях — их 149 тысяч. На первом месте — Москва и Московская область: за сутки почти 25 тысяч посещений. На втором месте Санкт-Петербург и Ленинградская область — приближается к 10 тысячам. Всего за день по состоянию на 17:00 по московскому времени подано 2,5 тысячи заявок, а с начала реализации проекта заявок на получение гектара поступило более 43 тысяч», — приводит слова Александра Галушки пресс-служба Минвостокразвития.

В соцсетях появилась информация, что из-за большого количества запросов для некоторых пользователей веб-ресурс «НаДальнийВосток. РФ» оказался недоступен. «Превышен лимит подключений», — говорилось в сообщении на сайте.

В пресс-службе Минвостокразвития подтвердили, что во время пиковых нагрузок действительно возникли технические проблемы, но сейчас сайт уже работает в нормальном режиме. При этом подобные неполадки возникали и ранее — 1 июня 2016 года, когда заявки на гектары начали принимать в девяти районах разных регионов Дальнего Востока, и 1 октября 2016 года, когда прием заявок был открыт по всему ДФО.

Как уточнил заместитель руководителя Росреестра Андрей Приданкин, федеральная информационная система «НаДальнийВосток. РФ» изначально была ориентирована на 5 тысяч заходов одновременно.

«Готовясь к третьему этапу, мы практически утроили мощности, которые были изначально запроектированы. Мы заложили сценарий трехкратного запаса в 15 тысяч. Когда число превышает 16 тысяч, происходит серьезное замедление работы сайта. Вчера нагрузка превышала 17 тысяч человек», — сообщил Андрей Приданкин.