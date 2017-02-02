В Иркутске началась уборка крыш от снега
Кровли города должны очистить к весне.
Кровли города должны очистить к весне.
С 1 февраля управляющие компании начали убирать снег с крыш в Иркутске для предотвращения образования наледи и сосулек. Как сообщили в
Согласно нормативам зимой слой снега на крыше не должен превышать 30 см. Известно, что иркутские кровли должны быть очищены от снега до 1 марта.
Пожаловаться на бездействие иркутских управляющих организаций можно по телефону единой диспетчерской службы города: 520−112. Специалисты округов будут проводить проверки по обращениям. Нарушителям грозят административные штрафы.