В Иркутске началась уборка крыш от снега

С 1 февраля управляющие компании начали убирать снег с крыш в Иркутске для предотвращения образования наледи и сосулек. Как сообщили в пресс-службе городской администрации со ссылкой на заммэра Юлию Гордину, в каждом округе еженедельно проводятся штабы, на которых УК предоставляют графики проведения работ.

Согласно нормативам зимой слой снега на крыше не должен превышать 30 см. Известно, что иркутские кровли должны быть очищены от снега до 1 марта.

Пожаловаться на бездействие иркутских управляющих организаций можно по телефону единой диспетчерской службы города: 520−112. Специалисты округов будут проводить проверки по обращениям. Нарушителям грозят административные штрафы. ​