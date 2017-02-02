Жители Норильска выстроились в огромные очереди за авиабилетами

1 февраля стартовала продажа билетов на авиарейсы из Норильска в летний период. Билеты продаются в 30 билетных агентствах в Норильском промышленном районе, включая кассы «Норильск-ТАВС». Жители северного города публикуют в социальных сетях фотографии огромных очередей.

В пресс-службе авиакомпании NordStar пояснили, что в рамках первой волны продаж в продажу поступило 33% от общей квоты свободной продажи билетов на период реконструкции ВПП аэропорта Норильска. Наиболее популярными стали прямой рейс Норильск-Красноярск и трансферный рейс Норильск — Москва.

Примечательно, что половина от проданных билетов была оформлена он-лайн. Для стабильной работы сайта авиакомпании в течение января была сбалансирована нагрузка на серверы и проведена их модернизация.

Напомним, 1 июня стартует первый этап реконструкции взлетной полосы в аэропорту «Алыкель». Работы продлятся до 15 сентября. Самолетам будет доступна полоса в 2,5 км, что позволит не ограничивать пассажирские и грузоперевозки. В 2017 году работы будут вестись на участке длиной в более чем один километр. Самолеты типа Boeing уже не смогут приземляться, поэтому их заменят самолеты малой авиации — АН-24 и ATR-42. Перелеты из Норильска в Красноярск планируется осуществлять преимущественно через Игарку, в Москву — через Новый Уренгой.

Реконструкция аэропорта в Норильске проводится в рамках федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010−2020 годы)».

Норильский аэропорт введен в эксплуатацию в 1969 году. Пассажиропоток составляет 500 тыс. человек в год, объем перевозки грузов и почты — 18 тыс. тонн.