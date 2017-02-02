Дефицитные авто названы в Приморье

Однако с восьмого января поступление новых авто из Японии прекратилось в связи с тем, что таможня временно перестала оформлять документы на авто, сообщает ИА «Дейта».



В Уссурийске, по информации Drom.ru, есть стабильный спрос на машины из Японии, но покупателей сейчас не слишком много. Дефицитом становятся популярные модели Toyota Succeed и Toyota Probox. Из-за большого спроса цены на них выросли на 20−25 тысяч рублей. Стоит поторопиться тем, кто хочет приобрести Mazda Demio — этих автомобилей на рынке становится все меньше. Также отмечено, что среди покупателей есть и жители из других регионов России.

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Напомним, с начала этого года в России введен закон об обязательном оснащении всех ввозимых автомобилей системой ЭРА-ГЛОНАСС. В течение месяца ни правительство, ни таможня не давали разъяснений о том, в каком порядке эта система должна устанавливаться и попадают ли под этот закон ввозимые в Россию автомобили с пробегом.



В настоящий момент российский Минпромторг отчитался о прошедшем 31 января совещании рабочей группы по ЭРА-ГЛОНАСС, которое состоялось при участии ряда автопроизводителей.

В официальном пресс-релизе об итогах мероприятия проблема ввоза б/у автомобилей в Россию не упоминается. Тем временем на дальневосточной таможне уже застряли около 700 машин.

Фото: ИА «Дейта».