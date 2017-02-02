Дефицитные авто названы в Приморье
Владивостокский рынок «Зеленый угол»
Владивостокский рынок «Зеленый угол»
Однако с восьмого января поступление новых авто из Японии прекратилось в связи с тем, что таможня временно перестала оформлять документы на авто, сообщает ИА «Дейта».
В Уссурийске, по информации Drom.ru, есть стабильный спрос на машины из Японии, но покупателей сейчас не слишком много. Дефицитом становятся популярные модели Toyota Succeed и Toyota Probox.
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Напомним, с начала этого года в России введен закон об обязательном оснащении всех ввозимых автомобилей системой
В настоящий момент российский Минпромторг отчитался о прошедшем 31 января совещании рабочей группы по
В официальном
Фото: ИА «Дейта».