Арбитражный суд решил выгнать художников Иркутска из их мастерских

Как говорится в документах суда, эти помещения общей площадью более 1,2 тыс. кв. м необходимо передать художественному колледжу им. И. Л. Копылова, в управлении которого они находятся. При этом суд отклонил требование колледжа взыскать с художников и ремесленников более 300 тыс. рублей в качестве платы за пользование мастерскими.

Как ранее рассказывали художники, каких-либо документов, подтверждающих право на помещения, у них нет, однако мастерские здесь существуют с 1937 года, в них работало не одно поколение иркутских мастеров. Проблемы начались, когда в 2013 году здание, в котором ранее располагалась библиотека имени И. И. Молчанова-Сибирского, было передано в оперативное управление художественному колледжу им. И. Л. Копылова. Колледжу понадобились помещения для медицинского кабинета, спортзала и буфета, которые нужны образовательному учреждению. На месте мастерских после их освобождения колледж планирует провести ремонт, поскольку они находятся в плохом состоянии, возможно, будут отрыты новые специальности, например, резьба по дереву.