Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Незаконные заборы и бани обложат тройным налогом
Восемь тысяч инфицированных. Репортаж «Медузы» из Орска — города с самым высоким в России уровнем ВИЧ
Экс-участница «Дома 2» станет домработницей в новом реалити-шоу
Дочка Бейонсе стала невероятно похожа на маму
Анастасия Шубская поздравила маму с днем рождения
Руконогий СатанаКто такая айе-айе и почему ее боятся мадагаскарцы
Названы самые популярные детские имена в Москве в 2016 году
Дочка Бейонсе стала невероятно похожа на маму
Незаконные заборы и бани обложат тройным налогом
Как сделать балкон удобным и функциональным
ДНР: Бездарная попытка прорыва украинской армии в Коминтерново
Идет бой: СМИ о танковом прорыве ВСУ на Донбассе
Анастасия Шубская поздравила маму с днем рождения
Вера Брежнева опубликовала роскошный снимок со взрослой дочкой
Песков: мы знаем, кто является инициатором атаки на Авдеевку
«Пусть вернут Вильнюс»: ответ Софреда Литве - СМИ
Водители уровня «бог»: посвящается профессионалам
Новый Cadillac продают уже 24 года (и не продали)
Фоторепортажи
12Разминирование Цитадели древней крепости Алеппо
16Femen объявили о распаде движения
14Указ Трампа о мигрантах спровоцировал протесты
8Испанские демоны пробуждают весну
05:21 (мск), источник: Baikal-info.ru

Арбитражный суд решил выгнать художников Иркутска из их мастерских

Арбитражный суд Иркутской области 25 января 2017 года принял решение обязать региональную общественную организацию «Союз художников и ремесленников Прибайкалья» освободить помещения по адресу: Иркутск, ул. Халтурина, д. 1, в которых исторически располагают мастерские.

Как говорится в документах суда, эти помещения общей площадью более 1,2 тыс. кв. м необходимо передать художественному колледжу им. И. Л. Копылова, в управлении которого они находятся. При этом суд отклонил требование колледжа взыскать с художников и ремесленников более 300 тыс. рублей в качестве платы за пользование мастерскими.

Как ранее рассказывали художники, каких-либо документов, подтверждающих право на помещения, у них нет, однако мастерские здесь существуют с 1937 года, в них работало не одно поколение иркутских мастеров. Проблемы начались, когда в 2013 году здание, в котором ранее располагалась библиотека имени И. И. Молчанова-Сибирского, было передано в оперативное управление художественному колледжу им. И. Л. Копылова. Колледжу понадобились помещения для медицинского кабинета, спортзала и буфета, которые нужны образовательному учреждению. На месте мастерских после их освобождения колледж планирует провести ремонт, поскольку они находятся в плохом состоянии, возможно, будут отрыты новые специальности, например, резьба по дереву.

Колледж подал иск в августе 2016 года, позже Союз художников и ремесленников Прибайкалья направил встречный иск, но в январе суд оставил его без движения из-за каких-то процессуальных моментов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Минобороны выразило протест военному атташе Украины
СМИ узнали о готовящемся увольнении главы «Почты России»
США изменят указ о мигрантах ради держателей грин-карт
В Румынии возобновились массовые антиправительственные протесты
Тиллерсона утвердили в должности госсекретаря США
Пентагон признал гибель мирных жителей в ходе операции в Йемене
Арестованы еще два сообщника лидера «Шалтая-Болтая»
Спорт
«Спартак» — без партнера Промеса, «Локо» — без Миранчука Подводим итоги среды, представляя обзор самых громких слухов и новостей трансферного рынка
Авто
Джип, «как у Саши Белого», пустили с молотка Аукционный дом Bonhams продал уникальный внедорожник Lamborghini, который известен россиянам, в том числе, по сериалу «Бригада»
Hi-Tech
Три способа восстановить «севшие» батарейки Многие сталкиваются с ситуацией, что обычные пальчиковые батарейки пришли в негодность в самый неподходящий момент, когда замены или зарядного устройства под рукой нет. Hi-Tech Mail.ru решил собрать несколько наиболее известных способов вернуть батарейки к жизни
Кино
Экс-участница «Дома 2» станет домработницей в новом реалити-шоу Телеканал «Пятница!» запускает новое шоу, его главными героинями станут звезды Instagram, на чьи аккаунты подписаны и за чьей жизнью следят сотни тысяч людей
Недвижимость
Незаконные заборы и бани обложат тройным налогом
На рынке жилья прошла волна банкротств
Как сделать ремонт, если на него почти не осталось денег
Должников по алиментам лишат единственного жилья
Леди
Какие прически и макияж мы будем носить в новом сезоне Неоновая помада, гигантские блестки и много-много увлажняющих средств для кожи понадобятся вам, чтобы не отстать от модных тенденций нового сезона.
Дети
Россиянки стали позже рожать первенцев В последние годы в России неуклонно растет средний возраст, в котором женщины рожают первого ребенка.
Все о ремонте
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
Планировать ли кухню по «рабочему треугольнику»?
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь