Столбы подводного огня засняли на Байкале

Журналист и фотограф Борис Слепнев заснял на видео редкое явление — столбы огня, вырывающиеся из-подо льда Байкала. Запись он разместил у себя на странице в Facebook. Журналисту удалось запечатлеть знаменитые байкальские гидраты, месторождение которых было обнаружено еще в 1931 году. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на «Российскую газету».

О природном явлении Борису Слепневу рассказал местный житель, который на кадрах протыкает лед и «выпускает на волю» огонь.

Ночью на Байкале можно заметить всполохи огня над поверхностью озера, рассказал местный житель.