Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Незаконные заборы и бани обложат тройным налогом
Завтрак оказался полезным для сердца и сосудов
Экс-участница «Дома 2» станет домработницей в новом реалити-шоу
СМИ:"После развода Домогаров вскрыл себе вены"
Мэрайя Кэри рассказала об отношениях с новым возлюбленным
Руконогий СатанаКто такая айе-айе и почему ее боятся мадагаскарцы
Близняшки с разным цветом кожи покорили соцсети
Учителей московской школы обвинили в сексуальных домогательствах
Женщине под страхом смерти запретили секс
Сексуальный танец закончился для девушки больницей
Реакция депутата: Украину отдают под эффективный контроль России
Идет бой: СМИ о танковом прорыве ВСУ на Донбассе
Экс-возлюбленная Телегина высказалась о его романе с Пелагеей
Светлана Бондарчук поделилась пляжным фото
Песков: мы знаем, кто является инициатором атаки на Авдеевку
«Пусть вернут Вильнюс»: ответ Софреда Литве - СМИ
Водители уровня «бог»: посвящается профессионалам
Новый Cadillac продают уже 24 года (и не продали)
Фоторепортажи
12Разминирование Цитадели древней крепости Алеппо
16Femen объявили о распаде движения
14Указ Трампа о мигрантах спровоцировал протесты
8Испанские демоны пробуждают весну
05:30 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Столбы подводного огня засняли на Байкале

Фотограф Борис Слепнев распространил в интернете видео с редким природным явлением.

Источник: IrkutskMedia.ru

Журналист и фотограф Борис Слепнев заснял на видео редкое явление — столбы огня, вырывающиеся из-подо льда Байкала. Запись он разместил у себя на странице в Facebook. Журналисту удалось запечатлеть знаменитые байкальские гидраты, месторождение которых было обнаружено еще в 1931 году. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на «Российскую газету».

О природном явлении Борису Слепневу рассказал местный житель, который на кадрах протыкает лед и «выпускает на волю» огонь.

Ночью на Байкале можно заметить всполохи огня над поверхностью озера, рассказал местный житель.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Расследование дела маньяка Попкова из Ангарска намерены завершить весной 2017 года
Минобороны выразило протест военному атташе Украины
СМИ узнали о готовящемся увольнении главы «Почты России»
США изменят указ о мигрантах ради держателей грин-карт
В Румынии возобновились массовые антиправительственные протесты
Тиллерсона утвердили в должности госсекретаря США
Пентагон признал гибель мирных жителей в ходе операции в Йемене
Арестованы еще два сообщника лидера «Шалтая-Болтая»
Спорт
«Спартак» — без партнера Промеса, «Локо» — без Миранчука Подводим итоги среды, представляя обзор самых громких слухов и новостей трансферного рынка
Авто
Джип, «как у Саши Белого», пустили с молотка Аукционный дом Bonhams продал уникальный внедорожник Lamborghini, который известен россиянам, в том числе, по сериалу «Бригада»
Hi-Tech
Три способа восстановить «севшие» батарейки Многие сталкиваются с ситуацией, что обычные пальчиковые батарейки пришли в негодность в самый неподходящий момент, когда замены или зарядного устройства под рукой нет. Hi-Tech Mail.ru решил собрать несколько наиболее известных способов вернуть батарейки к жизни
Кино
Экс-участница «Дома 2» станет домработницей в новом реалити-шоу Телеканал «Пятница!» запускает новое шоу, его главными героинями станут звезды Instagram, на чьи аккаунты подписаны и за чьей жизнью следят сотни тысяч людей
Недвижимость
На рынке жилья прошла волна банкротств
Сбербанк облегчил сделки на первичном рынке жилья
Как сделать ремонт, если на него почти не осталось денег
Должников по алиментам лишат единственного жилья
Леди
Какие прически и макияж мы будем носить в новом сезоне Неоновая помада, гигантские блестки и много-много увлажняющих средств для кожи понадобятся вам, чтобы не отстать от модных тенденций нового сезона.
Дети
Россиянки стали позже рожать первенцев В последние годы в России неуклонно растет средний возраст, в котором женщины рожают первого ребенка.
Все о ремонте
Как быстро и просто преобразить интерьер
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
Как выбрать краску для стен: 7 правильных шагов
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь