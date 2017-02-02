Столбы подводного огня засняли на Байкале
Фотограф Борис Слепнев распространил в интернете видео с редким природным явлением.
Фотограф Борис Слепнев распространил в интернете видео с редким природным явлением.
Журналист и фотограф Борис Слепнев заснял на видео редкое явление — столбы огня, вырывающиеся
О природном явлении Борису Слепневу рассказал местный житель, который на кадрах протыкает лед и «выпускает на волю» огонь.
Ночью на Байкале можно заметить всполохи огня над поверхностью озера, рассказал местный житель.