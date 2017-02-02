Родители будущих первоклассников выстраиваются в очереди возле школ

Настоящий ажиотаж в микрорайоне «Солнечный», в школе № 144. Семьи ещё со вчерашнего дня для надёжности создали письменную очередь, сегодня пришли в пять утра.



В управлении образования пояснили: учреждения будут стараться набрать максимальное количество первоклассников, но по действующему закону родителям действительно могут отказать в приёме документов по причине отсутствия мест. В таком случае необходимо обратиться в территориальные отделы главного управления образования, специалисты подскажут, в какой другой ближайшей к дому школе есть места.





