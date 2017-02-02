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07:32 (мск), источник: Вести - Красноярск

Родители будущих первоклассников выстраиваются в очереди возле школ

1 февраля открылась запись учеников в первый класс и красноярцы встали в очередь перед школами. В новых районах, где на несколько жилых кварталов приходится одна-две школы, родители беспокоятся, что детям не хватит мест.

Источник: РИА "Новости"

Настоящий ажиотаж в микрорайоне «Солнечный», в школе № 144. Семьи ещё со вчерашнего дня для надёжности создали письменную очередь, сегодня пришли в пять утра.

В управлении образования пояснили: учреждения будут стараться набрать максимальное количество первоклассников, но по действующему закону родителям действительно могут отказать в приёме документов по причине отсутствия мест. В таком случае необходимо обратиться в территориальные отделы главного управления образования, специалисты подскажут, в какой другой ближайшей к дому школе есть места.


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