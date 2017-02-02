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05:38 (мск), источник: AmurMedia.ru

Руководство порта Ванино получило предписание Роструда об отмене взыскания докеру Егорову

Юристы компании уже готовят ответные действия.

Хабаровск, 2 февраля, AmurMedia.

Руководство порта Ванино в Хабаровском крае получило предписание региональной госинспекции труда об отмене выговора докера Александру Егорову. Специалисты компании уже работают над ответными действиями, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе ОАО «Порт Ванино».

Напомним, что ранее Госинспекция труда выдала предписание руководству порта Ванино с требованием отменить наказание докера Александра Егорова.

Как сообщила специалист по связям с общественностью ОАО «Порт Ванино» Юлия Доблер, специалисты компании уже готовят ответные меры.

— Наши юристы пока изучают документы. Далее ОАО «Порт Ванино» будет действовать в соответствии с законом, — уверила Юлия Доблер.

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