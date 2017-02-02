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05:58 (мск), источник: Губерния онлайн

Студенты из Северной Кореи будут учиться на бюджете в хабаровском вузе

Подписание соответствующего соглашения состоялось во время визита российской делегации в Пхеньян.

Источник: Губерния онлайн

Около 40 студентов из КНДР смогут поступить на бюджетные места в Дальневосточный университет путей сообщения. Такую возможность им предоставит Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств и международному гуманитарному сотрудничеству (Россострудничество). Предполагается, что будущие выпускники будут задействованы в совместном проекте железной дороги от станции Хасан (Россия) до порта Раджин (КНДР), сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу ДВГУПС.

Студентов будут готовить по различным направлениям: электроэнергетика и электротехника, мосты и тоннели, системы обеспечения движения поездов, подвижной состав, программное обеспечение и прочие.

Как объяснили в ДВГУПС, северокорейские студенты учатся в этом вузе и сейчас, однако пока за них платит бюджет Северной Кореи.

«Вуз сотрудничает с КНДР больше десяти лет, подготовка ведется уже давно. Сейчас все 23 северокорейских студента обучаются на внебюджетной основе, то есть за их обучение платит их государство. Однако сейчас решается вопрос о подготовке этих студентов по линии Россотрудничества, на квотные бюджетные места. С корейской стороной уже подписано соглашение о намерениях, и мы надеемся, что студенты поступят именно в наш вуз. Мы единственный профильный вуз, территориально близкий к ним», — прокомментировала начальник управления внешних связей ДВГУПС Светлана Хан.

Окончательное решение по этому вопросу может быть принято уже к марту. ДВГУПС готов принять студентов в новом учебном году, то есть в сентябре 2017-го.

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