Пятеро красноярцев вошли в новый состав ансамбля им. Александрова

Пятеро красноярских танцоров вошли в состав обновленного ансамбля Вооруженных сил РФ им. Александрова. Об этом 1 февраля сообщили в пресс-службе краевой филармонии.

Просмотр потенциальных участников ансамбля начался 16 января. Претендовать на попадание в состав могли опытные танцоры в возрасте от 18 до 45 лет с вокальным или хореографическим образованием. Итоги отбора подвели 31 января.

От Красноярска в состав ансамбля попали Виктория Безъязыкова, Евгений Верхошапов, Павел Хрущев, Артем Моргунов и Александр Чекардин. Ранее танцоры представляли ансамбль танца Сибири им. Годенко.

«Я, как руководитель, очень рад, что наши артисты прошли отбор и приняты в состав знаменитого на весь мир коллектива. Уверен, что они займут достойное место в ансамбле. В жанре народно-сценического танца Сибирь всегда занимала одно из ведущих мест. Искренне желаю ансамблю имени А. В. Александрова восстановления и продолжения славных традиций уникального коллектива», — сказал худрук ансамбля танца Сибири Владимир Моисеев.

По информации «Газеты.ру», первое выступление обновленного коллектива состоится в День защитника Отечества 23 февраля. Ансамбль выступит на торжественном концерте в Кремле.

Новый набор был объявлен после авиакатастрофы Ту-154 под Сочи. Напомним, трагедия произошла 25 декабря прошлого года. В числе погибших были 65 участников ансамбля им. Александрова, в том числе трое красноярцев.